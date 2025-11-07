黃仁勳旋風來台？傳降落台南機場

市長黃偉哲歡迎輝達執行長黃仁勳來台南，並參觀至夜市逛逛。 （記者林雪娟攝）

記者林雪娟／台南報導

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳旋風來台？！市長黃偉哲歡迎黃仁勳來台南，除可看三奈米廠，且可至高雄看兩奈米，再至新竹參加台積電的運動會，並至台北看北士科未來用地，他也向黃仁勳喊話，來台南，莫望逛逛台南的夜市。

台積電在台南為三奈米廠，畢竟現在的Blackwell為四奈米，不僅是用這一代的Blackwell，下一代的Rubin也是三奈米，並可至高雄看兩奈米。是否受邀參與黃仁勳的參觀行程，黃偉哲否認，而外傳他下午1時30分降落台南機場，機場指航務組尚未接獲通知，然若接獲通知，會立即處理並禮遇通關。