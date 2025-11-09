黃仁勳旋風吸買氣！ 台南牛肉爐.水果冰湧朝聖人潮

台南市 / 綜合報導

輝達執行長黃仁勳旋風訪台，7日與台積電董事長魏哲家等人，不僅在永康區知名牛肉爐享用晚餐，餐後還到中西區老字號水果店外帶水果冰、番茄切盤以及多樣冰品，讓店家非常意外，因為沒想過黃仁勳會上門光顧，而無論是牛肉爐還是水果冰，在黃仁勳光顧後，也吸引不少粉絲們，專程前往朝聖，希望能品嘗到黃仁勳吃過的美食。

熱氣蒸騰的火鍋，顧客將鮮美肉片放入直到牛肉熟透，接著沾點醬汁放入口中，除此之外，還有與蔥薑及醬油爆炒的香氣逼人，口感濃郁的炒牛肉，這一味，是位於台南永康區，標榜使用溫體牛的牛肉爐，擄獲民眾味蕾之外，就連輝達執行長黃仁勳，7日晚間也與台積電董事長暨總裁魏哲家等人，一起前往品嘗，消息一出登上熱搜，店家訂位電話接不完。

廣告 廣告

業者說：「我們當天都不接受預訂。」不僅得要接聽電話，還得加緊速度切肉片好讓聞香而來的民眾能夠品嘗，店家透漏，黃仁勳來用餐後，首次來光顧的客人增加了2到3成，顧客說：「剛好看到新聞這個黃仁勳來這邊吃了這一家，就覺得說既然他來，他又是全世界的這種巨頭，他挑的這種餐廳一定就是最好的。」記者VS.顧客說：「(昨天看到新聞嗎)對。」

民眾追隨黃仁勳腳步品嘗牛肉爐之外，就連黃仁勳外帶的80年水果店，今（9）日生意同樣紅不讓，吸引不少朝聖民眾，記者VS.顧客說：「(因為黃仁勳吃過然後就覺得滿特別)對，就想來看一下他是不是這家很好吃。」顧客說：「黃仁勳有來吃那我想說再來回味再來懷念，那也來跟風一下。」業者說：「還滿驚訝的因為我是先接到就是爸爸電話，他的意思是說，好像聽說黃仁勳要來，我轉頭過去，然後就看到車子停在門口了。」

店家說在黃仁勳抵達前一刻才得知消息，沒想到雀屏中選吸引黃仁勳上門品嘗，甚至意外獲得印有「黃」字的紅包，也將合照印出分享給顧客們，不難看出黃仁勳的高人氣，還有帶動的買氣。

原始連結







更多華視新聞報導

黃仁勳快閃台南！偕魏哲家啖牛肉爐 粉絲搶要簽名

黃仁勳旋風來台「只為台積電」 餐敘.運動會「固情誼」

黃仁勳赴台積電運動會 嗨喊「我也是你們的家人」

