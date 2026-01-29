黃仁勳旋風抵台是否會面？蔣萬安回應了

輝達執行長黃仁勳今日抵台，外界關注是否有機會和台北市長蔣萬安會面。蔣萬安29日表示，市府都還是持續跟輝達保持聯繫，最主要還是要看黃仁勳這段期間他的行程安排。（徐佑昇攝）

輝達執行長黃仁勳今日抵台，外界關注是否有機會和台北市長蔣萬安會面，並就輝達總部「星艦3.0」落腳北士科投資案簽約。蔣萬安29日出席2026台北燈節活動前被問及與黃仁勳會面行程是否敲定，蔣萬安表示，市府都還是持續跟輝達保持聯繫，最主要還是要看黃仁勳這段期間他的行程安排，蔣萬安強調，和輝達簽約行政程序市府都已準備好，預計會在農曆過年前完成簽約。

黃仁勳今日下午抵台，被問及是否會和蔣萬安碰面或簽約，黃仁勳笑答，「確定嗎？我會去嗎？什麼時候呢？」還開玩笑要配合記者們的時間出席活動，並未透露確切行程。

廣告 廣告

蔣萬安今日下午出席2026台北燈節活動宣傳活動，媒體問及何時與黃仁勳會面？蔣萬安僅表示，市府都還是持續跟輝達保持聯繫，最主要還是要看黃仁勳這段期間他的行程安排。

媒體追問，北市府和輝達簽約行政程序是否已準備好？蔣萬安表示，市府都已準備好，預計會在農曆過年前完成簽約。

更多中時新聞網報導

世足》歐抵制美聲浪 前FIFA主席呼應

澳網》發球進步了 阿卡瑞茲連3年晉8強

差距破千萬 台人出國1894萬 外客僅來857萬