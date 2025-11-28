黃仁勳旋風訪台拜會張忠謀、林百里 稱張爺爺狀態很好

2025年11月19日，輝達執行長黃仁勳出席在華府舉行的美國-沙烏地阿拉伯投資論壇，聆聽美國總統川普的演講。美聯社



輝達執行長黃仁勳昨天為今年第五度訪台，晚間赴大直會見台積電創辦人張忠謀，黃仁勳今天透露，「他狀態很棒！」黃仁勳也預告「我今天就要回家了！」據了解，除拜訪張忠謀外，黃仁勳也抓緊時間與廣達董事長林百里會面。

Google ASIC TPU蓄勢搶進AI戰場，黃仁勳接受媒體採訪時表示，這個市場非常龐大，成長得非常快，存在很多競爭，輝達每天都有很多競爭，所以「輝達必須跑得很快」，輝達的地位非常穩固並特殊，但每天都必須非常努力。

廣告 廣告

黃仁勳談到對手的ASIC產品(客製化晶片)，他也指出，當然ASIC有其位置，但輝達的GPU和平台是極具通用性的，可以在任何地方、任何雲端運行。而且GPU可以運行世界上每一個AI模型，輝達是全球唯一能運行所有AI模型的系統，所以「無論有什麼需求，輝達都能幫到你」。

更多太報報導

Google神救援！聯發科 TPU v8e爆量 外資翻多喊買上看1750元

快訊/AI教主黃仁勳今年5度訪台！感恩節前現身花娘小館、四平街買蜜餞 傳將訪張忠謀

獨家／Google劍潭新辦公室啟動 ！鄰近英業達廣達「起家厝」風水揭密曝光