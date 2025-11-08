黃仁勳旋風訪台沒見面 蔣：與輝達聯繫暢通

輝達執行長黃仁勳結束為期 22 小時的台灣行程，於 8 日中午搭乘私人專機離台。此次來訪雖確定輝達台灣總部將設立於北士科 T17、T18 基地，但行程緊湊的黃仁勳未能與台北市長蔣萬安會面。對此，蔣萬安表示市府與輝達總部一直保持密切聯繫，溝通管道暢通。同時，台北市副市長李四川透露，市府與新壽的解約書最快將於 11 月 14 日簽訂，雙方對於分手費利率計算方式的差異，導致金額增加近 2 億元，但仍在市府可接受範圍內。

（圖／TVBS）

黃仁勳在結束台積電運動會行程後，身著其招牌穿搭於 8 日中午現身桃園機場，搭上私人專機離台。此次黃仁勳的台灣行程僅 22 小時，日程安排相當緊湊，甚至未能與台北市長蔣萬安見面。對於未能會面一事，蔣萬安表示，市府與輝達總部一直保持非常密切的聯繫，雙方有暢通的溝通管道，輝達總部在台北設立的進度持續推進中，市府也會加速相關流程。

關於輝達台灣總部選址北士科 T17、T18 基地一事，台北市政府與新壽的「分手」進展備受關注。新壽對市府開出約 44.7 億元的分手費，但雙方在利息計算方式上存在分歧。李四川說明，台北市政府計算的利率是 2.5%，而新壽提出的是 3.7%，這使分手費增加了將近 2 億元。儘管如此，李四川表示，雖然新壽認為成本較高，但市府原則上仍可接受這個差額，因為金額仍在市府可承受的範圍內。

李四川進一步透露，市府與新壽的解約書最快將於 11 月 14 日簽訂，17 日將辦理地上權轉移程序。他強調市府每週都與輝達保持聯繫，包括輝達在國內尋找建築師以及合作計畫書尋找顧問等事宜都在進行中。整體而言，市府與新壽的分手進程按計畫進行，市府只需加速處理相關程序。

