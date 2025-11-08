黃仁勳旋風訪台目的曝光 魏哲家：他來要更多晶片
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天上午參與台積電運動會，他在離開台積電運動會的現場時表示，接下來「要回家了，我已經出差三個星期了」。對於兩人聊了什麼？台積電董事長魏哲家表示，黃仁勳想要更多晶片，至於數量多少，則是「機密」。
黃仁勳昨天下午搭乘專機抵達台南，先前往南科台積電18廠，視察先進製程3奈米產線，快閃停留台南5小時，並在今天以貴賓身分出席台積電運動會，這也是他今年第四度訪台。黃仁勳先前預告，此行台灣停留時間只有一天半。
魏哲家表示，黃仁勳此行來台是向台積電要求更多晶片。黃仁勳說，因為生意非常強勁，而且每個月都在成長，越來越強；台積電做得非常好，來這裡是為了鼓勵他們，並感謝他們的辛勤工作。
至於輝達要求台積電增加多少數量？魏哲家則說「機密」。
針對漲價議題，黃仁勳說，沒有談到這個，談的是強勁的市場需求，Blackwell平台的需求非常強勁，輝達打造GPU的生產，也打造CPU、網路晶片和交換器，Blackwell平台涉及很多晶片，也在加緊進度，開始讓Rubin平台投入生產線，台積電一直在努力工作。
媒體詢問，當中國和美國展開人工智慧競賽，是否會影響台灣在產業中的地位？黃仁勳表示，人工智慧會影響每個國家、每一個地區，每一家公司，AI是這個時代最重要的技術，也是有史以來最重要的技術，參與人工智慧發展至關重要；台灣在全球半導體製造中心的地位，仍然極為重要。
針對是否會改變與白宮的溝通策略，讓美國科技繼續服務中國市場？黃仁勳說，與世界各國政府都有溝通合作，讓他們了解這項技術的重要性，以及發展歷程，並幫助企業和政府領導人了解這項技術的本質，以便他們更好地制定政策，這是他做出貢獻的方式。
（責任主編：莊儱宇）
