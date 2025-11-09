黃仁勳旋風訪台「沒見北市府」 蔣萬安曝：輝達設「台北分公司」評估中

台北市長蔣萬安市表示輝達評估設立台北分公司。資料照片。廖瑞祥攝



輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳近日訪台22小時快閃，從台南到新竹，但是媒體發現這一次並未與北市府見面，外界關心輝達海外總部簽約進度。台北市長蔣萬安日前拋出希望輝達設立台北分公司，蔣萬安今天（11／9）出席活動前再度強調，「輝達目前正在評估中，我們很希望能決定在台北設立分公司，未來在整體營運上面，對台北市也是非常正面的。」

黃仁勳此次旋風訪台22小時，但並未與台北市長蔣萬安見面，也沒有與北市府的公開行程。蔣萬安強調，市府與輝達總部雙方有暢通的溝通管道，也持續都有聯繫，輝達總部之進度，市府也會加速相關流程。

另外，T17、T18跟新壽合意解約進度，蔣萬安日前表示，希望下周可以和新壽完成合意解約，目前需要會計師審查，新壽也需要召開臨時會，「所以這個程序我們希望在下周都可以完成。」台北市副市長李四川也透露，市府與新壽的解約書最快將於11月14日簽訂，雙方對於分手費利率計算方式的差異，導致金額增加近2億元，但仍在市府可接受範圍內。

至於外界關心是否會有輝達台北分公司？蔣萬安回應，「我們把這樣的想法跟輝達轉達，輝達目前正在評估中，我們很希望他能決定在台北設立分公司，未來在整體營運上面，對北市也是非常正面的。」

