黃仁勳旋風訪台 魏哲家：他來要更多晶片
（中央社記者江明晏、張建中台北8日電）輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳參與台積電運動會，對於兩人聊了什麼，台積電董事長魏哲家表示，黃仁勳想要更多晶片，至於數量多少則是「機密」。
黃仁勳7日下午搭乘專機抵達台南，前往南科台積電18廠，視察先進製程3奈米產線，快閃停留台南5小時，並在今天以貴賓身分出席台積電運動會，這也是他今年第4度訪台。
黃仁勳在離開台積電運動會現場時表示，接下來「要回家了，我已經出差3個星期了」。黃仁勳先前預告，此行台灣停留時間只有一天半。
魏哲家表示，黃仁勳此行來台是向台積電要求更多晶片。黃仁勳說，因為生意非常強勁，而且每個月都在成長，越來越強；台積電做得非常好，來這裡是為了鼓勵他們，並感謝他們的辛勤工作。
至於輝達要求台積電增加多少數量，魏哲家則說「機密」。
針對漲價議題，黃仁勳說，沒有談到這個，談的是強勁的市場需求，Blackwell平台的需求非常強勁，輝達打造GPU的生產，也打造CPU、網路晶片和交換器，Blackwell平台涉及很多晶片，也在加緊進度，開始讓Rubin平台投入生產線，台積電一直在努力工作。
媒體詢問，當中國和美國展開人工智慧競賽，是否會影響台灣在產業中的地位。他表示，人工智慧會影響每個國家、每一個地區，每一家公司，AI是這個時代最重要的技術，也是有史以來最重要的技術，參與人工智慧發展至關重要；台灣在全球半導體製造中心的地位，仍然極為重要。
針對是否會改變與白宮的溝通策略，讓美國科技繼續服務中國市場，黃仁勳表示，與世界各國政府都有溝通合作，讓他們了解這項技術的重要性以及發展歷程，並幫助企業和政府領導人了解這項技術的本質，以便更好地制定政策，這是他做出貢獻的方式。（編輯：楊蘭軒）1141108
其他人也在看
彰化縣環保局攜手民眾清海廢 共守白海豚永續棲地
為展現守護海洋的決心，彰化縣環境保護局於今(8)日在素有「白色海豚屋」美稱的「彰化縣自然生態教育中心」舉辦「海廢不廢，浪愛不浪費！」海洋環境教育宣導暨淨海活動，號召在地社區居民、漁民團體及政府單位等超過500位民眾熱情響應。活動由環保局副局長黃維祥帶領大家沿岸撿拾海漂垃圾，以實際行動守護海洋家園。本次活動以「海廢再利用」與「環境教育推廣」為主軸，除分組進行淨灘外，現場更設有9個主題攤位，包括「海廢垃圾分分看」、「塑膠微粒知多少」、「海洋守護隊—海污防治體驗區」等，並結合「彰化縣王功蚵藝文化協會」及「社團法人台灣媽祖魚保育聯盟」等在地團體，透過闖關與互動遊戲，讓民眾在體驗中學習海洋保育的重要性。活動亮點之一為「海廢創意DIY課程」，帶領親子運用廢棄蚵殼研磨成的「蚵土」，結合貝殼元素製作Q版貓頭鷹，讓孩子們親身體驗「化廢為寶」的環保創意，體現資源循環與永續利用的精神。黃維祥副局長表示，感謝所有愛海志工的熱情參與及協辦單位的支持。彰化縣擁有長達61公里的海岸線，守護海洋生態是大家共同的驕傲與責任。今年活動主題「海廢不廢，浪愛不浪費」不僅是口號，更是具體行動的展現，希望透過清除與再利用並行的理台灣好新聞 ・ 8 小時前
印尼校園清真寺 17歲學生引爆50多傷
印尼北雅加達的1所高中，當地時間7號中午，校內的清真寺突然發生爆炸，造成50多人受傷送醫。警方表示，嫌犯是該校1名17歲的學生，正在醫院接受手術，至於犯案動機，仍有待調查。這是印尼首次有學校 遭到...大愛電視 ・ 13 小時前
威力彩頭獎保證2億！3生肖有好運降臨 翻身變富翁
威力彩下週一(11/10)晚間開獎，頭獎保證2億元。《搜狐網》運勢專欄點名生肖猴、牛、龍的人未來有好運降臨，正財與偏財都將收穫滿滿，財富迅速累積。中天新聞網 ・ 9 小時前
捷克新眾議長惹議 專家：外交與形象轉型面臨挑戰
（中央社記者劉郁葶布拉格7日專電）捷克「自由與直接民主黨」（SPD）領袖岡村富夫5日當選眾議院議長，捷克政治學者佩赫指出，岡村富夫政治風格具爭議性，「未來他與民主國家領導人展開建設性對話，並且要能有效代表捷克，將是項艱鉅挑戰。」中央社 ・ 16 小時前
台積電運動會／魏哲家發錢了！ 每人2.5萬
台積電今（8）日舉行運動會，邀請到輝達執行長黃仁勳擔任嘉賓，黃仁勳因為被董事長魏哲家要求全中文演說，做了一個非常風趣的開場，中、英、台三種語言夾雜，逗笑全場。隨後魏哲家接過致詞任務時，笑一下黃仁勳說「各位同仁我很擔心他一直講下去變成他的節目」（全場笑）。我們運動會的目的，邀請黃仁勳這樣有名的人，讓同事們高興一下。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
出席白色恐怖秋祭被質疑追思共諜 鄭麗文曬邀請函「吳石非主祭對象」
國民黨主席鄭麗文今（8）天下午出席「白色恐怖秋祭追思會」，活動一開始她向受害家屬獻花致意，但活動卻出現中國紅色歌曲《安息歌》等等，甚至還紀念當時中共潛伏於國軍最高級別的諜報人員吳石，遭質疑是「追思共諜台視新聞網 ・ 9 小時前
台積電運動會》魏哲家加碼特別獎金 7.5萬員工普發2.5萬
護國神山台積電今（8）日舉行運動會，輝達執行長黃仁勳特別專程來台參加，台積電董事長魏哲家信心十足向員工宣告，台積電不只今年營收與獲利創新高，「每一年都會創新高」，他特別感謝同仁努力及家屬的支持，並豪氣宣布今年仍要發給基層員工一個小禮物，也就是特別獎金加碼到2.5萬元，涵蓋國內外員工，引發全場歡呼尖叫自由時報 ・ 14 小時前
藍天Q3獲利創12年單季新高 EPS 1.54元 持續看好高階筆電需求
藍天 Q3 獲利創 12 年單季新高 EPS1.54 元 持續看好高階筆電需求鉅亨網 ・ 12 小時前
黃仁勳赴台積電運動會 嗨喊「我也是你們的家人」
輝達執行長黃仁勳，今(8)日首次參加台積電運動會，他交替使用中文、英文和台語三種語言，感謝台積電對輝達的支持及幫助，還高喊「我也是你們的家人」、「你們是台灣、世界還有我的驕傲」。台積電董事長魏哲家，也...華視 ・ 12 小時前
《ESG》遠傳ESG全面開花 奪三項永續大獎、環境表現居冠
【時報記者王逸芯台北報導】遠傳（4904）昨（7）日再度以卓越的永續表現獲得高度肯定，連續三年入選《天下永續公民獎》大型企業服務業組前四強，創下電信業最佳成績，其中環境永續面向更以最高分居冠。遠傳憑藉「大人物」（大數據、人工智慧、物聯網）電信專長，以科技力實踐低碳營運並推動全員ESG文化，攜手價值鏈夥伴共同邁向淨零目標，為守護下一代生活環境貢獻企業力量。 除蟬聯《天下永續公民獎》外，遠傳今年亦同時榮獲《天下人才永續獎》及《親子天下友善家庭職場獎》，為第二度同時囊括三項指標性獎項，展現全方位永續實力。 遠傳總經理井琪表示，公司致力以智慧綠色資通訊應用推動低碳營運，並導入生成式AI提升員工工作效率與生活平衡；同時運用通訊與平台科技投入遠距醫療、AI防詐等社會議題，實踐企業社會責任。她強調，一家企業的力量有限，遠傳已連續19年號召170家供應商共同參與關懷兒少、弱勢與偏鄉的公益活動，本次獲獎是全體同仁與供應鏈夥伴、NGO攜手努力的成果。 《天下永續公民獎》由《天下雜誌》主辦，邁入第19年，為台灣最具指標性的永續獎項之一，綜合評比企業在公司治理、企業承諾、社會參與及環境永續等四大面向的表現。今時報資訊 ・ 11 小時前
魏哲家稱5兆男 黃仁勳致謝台積電：你們幫我蓋輝達
（中央社記者江明晏台北8日電）輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天現身台積電運動會，台積電董事長魏哲家以「3兆男」變成「5兆男」介紹黃仁勳，黃仁勳則對台下員工說，30年前輝達和台積電都是小公司，沒有台積電，今天沒有輝達，「你們大家幫我蓋輝達，我謝謝你」。中央社 ・ 14 小時前
日本東京電車鐵軌 驚傳爆炸起火
[NOWnews今日新聞]日本京王電鐵的井之頭線（井の頭線），8日傳出部分沿線鐵軌發生火災，導致上下行列車暫停運行。根據《NHK》等日媒報導，事發在當地時間8日清晨7點多，起火點位於吉祥寺站至井之頭公...今日新聞NOWNEWS ・ 16 小時前
台積電運動會 黃仁勳現身受熱烈歡迎
（中央社記者張建中、江明晏新竹8日電）台積電今天在新竹縣立體育場舉辦運動會，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳也應邀參加，是首度有大客戶參與台積電運動會。中央社 ・ 16 小時前
張忠謀身體微恙臨時缺席 魏哲家強調：創辦人非常關心大家
台積電今日舉行運動會，原先預期台積電創辦人張忠謀和夫人張淑芬會出席，並與神秘嘉賓、輝達執行長黃仁勳世紀同框，不過魏哲家臨時宣布，張忠謀因身體微恙臨時未出席鏡報 ・ 15 小時前
南科台積電18廠 (圖)
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳7日下午搭乘專機抵達台南，到南科台積電18廠視察先進製程3奈米產線，預計快閃停留台南5小時。圖為台積電18廠一景。中央社 ・ 1 天前
葛萊美入圍名單揭曉！肯卓克拉瑪9項領跑 《Kpop 獵魔女團》她落淚
葛萊美入圍名單揭曉！肯卓克拉瑪9項領跑 《Kpop 獵魔女團》她落淚EBC東森娛樂 ・ 11 小時前
「天清清地靈靈」開展 南美館帶你走進道教美學與城市靈性之旅
台南又一場關於天地之間的靈性對話登場！南市文化局與南美館攜手推出特展「天清清地靈靈」，今（8）日開展，以《道德經》「天得一以清，地得一以寧，神得一以靈」為靈感，邀你走進道教美學與城市文化交織的世界。展覽從台南的道壇文化出發，融合城市變遷、科儀美學與當代藝術，將光影、聲響、物件與身體交織，呈現一幅靈性自由時報 ・ 11 小時前
29歲人妻結婚3年「生不出孩子」 醫生檢查大驚！網友炸鍋了
中國一名29歲的王姓女子已經結婚3年了，她和老公都非常渴望生個寶寶，但是3年都沒有好消息，所以一起去醫院做全面性的生殖檢查。檢查結果出來之後，不只醫生驚呆了，王女和老公更是傻眼，原來生不出孩子的原因，竟然是王女擁有男性的染色體。但是人定勝天，醫生最後還是讓王女成功生下了一個女兒，真是完美大結局啊！鏡報 ・ 14 小時前
世界大賽／整年只拿2打席、季後賽沒碰過球棒 他G6救道奇活命卻遭讓渡
道奇7日做出球員異動，除了執行孟西（Max Muncy）和維西亞（Alex Vesia）下季的球隊選擇權之外，也宣布將世界大賽G6的救命英雄迪恩（Justin Dean）放進讓渡名單中，沒想到他馬上就找到新東家，被同區對手巨人撿走。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子不倫粿粿全都爆！仍想跟范姜彥豐和解 她疑高人指點：證據很恐怖
范姜彥豐日前開撕妻子粿粿出軌男星王子，對此粿粿也拍了17分鐘道歉影片回應，認了跟王子「有踰矩行為」，至今鬧得沸沸揚揚。然而，廣告小妹日前也發文談及此事，認為兩人在事件鬧大之後，仍然願意談和解，可能是范姜彥豐手頭上的證據很恐怖。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前