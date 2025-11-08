黃仁勳旋風訪台 魏哲家：來要更多晶片

▲台積電今（8）日盛大舉行一年一度的運動會，董事長魏哲家與輝達執行長黃仁勳現身同框。（圖╱記者葉政勳攝）

[NOWnews今日新聞] 台積電今（8）日盛大舉行一年一度的運動會，董事長魏哲家與輝達執行長黃仁勳現身同框，而現場早已擠滿了員工，人潮多到像在舉辦「演唱會」。外界好奇兩人聊了什麼，台積電董事長魏哲家表示，黃仁勳想要更多晶片，至於數量多少則是「機密」。

黃仁勳昨（7）日下午搭乘專機抵達台南，前往南科台積電18廠，視察先進製程3奈米產線，快閃停留台南5小時，並在今日以貴賓身分出席台積電運動會，這也是他今年第4度訪台。

黃仁勳受訪表示，今日是台積電家庭日，是很特別的一天，輝達和台積電一直也像家人。黃仁勳也以貴賓的身份致詞，他一上台就以中文說「C.C.（魏哲家）叫我講國語」，他邊說邊不斷嘲諷但自己國語講得很差，而台積電員情緒價值給滿，讚他「講得很好」，他用台語說台積電「尚讚」，並感性表示，「你們（台積電）是台灣的驕傲，而且你知道，你們也是我的驕傲。」

他直呼，30年前輝達和台積電都是小公司，當然沒有今天那麼大、那麼好、那麼強，「你們是台灣的驕傲、你們也是世界的驕傲，而且你知道你們也是我的驕傲。」

黃仁勳笑說，他有很多話想講，但他的國語真的講得很差，「如果魏哲家邀請我演講用國語，我每次嘗試、每年，我會進步的。」此番話也引來員工一陣熱烈歡呼，似乎暗指他每年都要來參加運動會。

而外界也好奇黃仁勳、魏哲家這次談論了什麼，對此，魏哲家表示，黃仁勳此行來台是向台積電要求更多晶片。黃仁勳說，因為生意非常強勁，而且每個月都在成長，越來越強；台積電做得非常好，來這裡是為了鼓勵他們，並感謝他們的辛勤工作。

至於輝達要求台積電增加多少數量，魏哲家則說「機密」。

