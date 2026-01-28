黃仁勳明來台帶看T17、T18及吃夜市小吃？ 蔣萬安：還沒有定

台北市長蔣萬安出席好孕專車政策與Uber合作發布記者會，會前接受媒體聯訪。(記者田裕華攝)

〔記者董冠怡／台北報導〕輝達台灣總部都計變更週一通過，預計農曆年前完成簽約；輝達執行長黃仁勳明天來台，台北市長蔣萬安先前表示，將安排他至北投士林科技園區(簡稱北士科)T17、T18基地走走，台北市政府另準備士林夜市美食。對於何時同框，蔣今出席公開活動時說，一切都還沒有定。

蔣萬安上午出席「好孕2U、好事乘雙」合作發布記者會前，被問到黃仁勳明天抵台，這次是否時間緊迫，沒辦法吃士林夜市小吃？

他回應，「一切都還沒有定，可以理解黃仁勳這次來行程很滿，會和輝達持續保持聯繫」。

