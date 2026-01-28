黃仁勳明天抵台！有機會見面？蔣萬安：一切都還沒有定

記者陳思妤／台北報導

輝達海外總部落腳北士科，台北市長蔣萬安寫了E-mail邀輝達執行長黃仁勳出席簽約儀式，還要準備士林夜市美食。黃仁勳明（29）日就要抵台，對於兩人是否真的會見到面，蔣萬安今（28）日強調，一切都還沒有定，持續和輝達保持聯繫。

黃仁勳將在明天抵達台灣，30日參加輝達的尾牙，而北市府也希望能邀請他親自出席北士科T17、T18地上權的簽約儀式。不僅蔣萬安親自寫了E-mail邀請，台北市副市長李四川日前也說，如果黃仁勳願意，也會帶黃仁勳去旁邊的土地公廟拜拜，「會準備士林夜市好吃的小吃」。

蔣萬安今天出席好孕乘車政策與Uber合作發布記者會，面對媒體追問，黃仁勳明天就要來台灣，但這次行程緊湊可能沒辦法吃到士林夜市小吃？蔣萬安回應，一切都還沒有定，也可以理解黃仁勳這次行程非常滿，會和輝達持續保持聯繫。

媒體也追問，怎麼看「今馬熊讚」春聯在南台灣很搶手，國民黨台南市長參選人謝龍介還多印4萬張，說要測試跟立法院長韓國瑜誰人氣比較高？蔣萬安笑說，「今馬熊讚」、與韓國瑜的春聯「馬上幸福」，小孩子才做選擇 。

