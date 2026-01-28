黃仁勳明抵台會不會看北市科、逛士林夜市？蔣萬安回應了

[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報導

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳即將再度訪台，外界高度關注其是否將就輝達台灣總部「星艦3.0」選址北士林科技園區一案，與台北市政府進一步互動。由於黃仁勳來台行程緊湊，台北市長蔣萬安今（28）日受訪時低調回應，一切都還沒有定，但可以理解黃仁勳此次行程非常滿，市府仍與輝達方面保持溝通聯繫。

台北市長蔣萬安今日受訪時低調回應，一切都還沒有定，但可以理解黃仁勳此次行程非常滿，市府仍與輝達方面保持溝通聯繫。（圖／記者鄧宇婷攝）

據了解，黃仁勳預計於明（29）日抵台，並將出席30日舉行的輝達台灣尾牙活動。由於北士科T17、T18基地合併案，已於26日順利通過台北市都市計畫委員會細部計畫變更審議，外界關注，是否趁此行程讓黃仁勳會與蔣萬安會面。

對於是否有機會與黃仁勳會面、甚至安排前往北士科T17、T18現勘，並順道造訪士林夜市，蔣萬安今日受訪時表示，一切都還沒有定，並表示可以理解黃仁勳此次訪台行程非常滿，市府會持續與輝達保持聯繫。

