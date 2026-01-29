黃仁勳明日輝達尾牙「要嘗試跳舞」 還曝張忠謀身體狀態

輝達執行長黃仁勳今日晚間與台積電創辦人張忠謀在北市松山一間粵式餐廳「榕居」共進晚餐，晚上9點多用餐結束，他也特地與門口媒體打招呼。他表示在用餐前就去了張忠謀住處，兩人一起享用威士忌，也說跟張忠謀聊天能讓人思路清晰，「我總是能學到很多東西」。

而這次張忠謀乘坐輪椅來與黃仁勳吃飯，外界關心他的身體狀況，黃仁勳回應，張忠謀身體正在逐漸恢復，精神狀態也很好，思維還非常敏捷，並讚嘆看到他恢復得這麼好，自己非常高興。

明日黃仁勳將出席輝達尾牙，並透露活動中會有唱歌跳舞跟抽獎，媒體詢問他是否會跳舞？他說「我不會，我不會跳舞，但我保證我會試著跳」。

台北電玩展今日起在南港展覽館1館登場，媒體好奇詢問黃仁勳是否會去，他坦言自己很喜歡，也想去那裡，但覺得這次去不了，因為行程太滿了，也許等下次。

