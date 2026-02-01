黃仁勳昨晚才辦兆元宴 台北「磚窯」餐廳今凌晨突傳火警

〔記者姚岳宏／台北報導〕輝達(NVIDIA)創辦人兼執行長黃仁勳昨晚再度到台北市松山區「磚窯古早味懷舊餐廳」作東，宴請供應鏈老闆齊聚一堂，外界戲稱「兆元宴」，黃仁勳年年在此宴客也讓這家餐廳聲名大噪，不料今凌晨3時許突然傳出火警，起火點初步判定為地下室廚房，疑因烹飪後未關閉爐火造成乾燒，所幸無人受傷，詳細起火原因仍待查。

台北市消防局今凌晨3時14分接獲報案，出動24輛消防車、2輛救護車及大批人員前往搶救。起火點位在地下室廚房，燃燒面積約僅1平方公尺左右，但悶燒產生的濃煙，一度順著樓梯間竄升至4樓的兩間長照機構，內有45名長者及看護，所幸大樓管理員及早發現，火勢迅速撲滅，並未造成傷亡。

輝達創辦人黃仁勳今年首次訪台，昨晚在他最愛的磚窯古早味餐廳宴請輝達供應鏈，包括台積電董事長魏哲家、鴻海董事長劉揚偉、華碩董事長施崇棠、廣達董事長林百里、和碩董事長童子賢等人都是座上賓，昨晚兆元宴開始前，還熱鬧先和供應鏈CEO們大合照，未料餐廳凌晨就發生火警。

