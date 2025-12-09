黃仁勳是否會出賣台灣？趙怡翔回這四字周玉蔻大讚「太高明了」：小英栽培、賴清德重用他「適才適所」

國安會副秘書長趙怡翔今（9）日登上資深媒體人周玉蔻主持廣播節目「新聞放鞭炮」，周玉蔻在節目後發文表示，趙怡翔回答黃仁勳一題相當高明，民代的底氣加駐美的錘錬，成就了現今成熟、有思維、業務掌握精準、公眾應對不卑不亢、不畏不懼，有格局的表現：「小英總統栽培他、賴總統重用他，適才適所。」

「小英栽培他、賴總統重用他，民進黨歷練趙怡翔這樣的人才，值得肯定！」周玉蔻今日在臉書發文表示，趙怡翔回覆我的提問「黃仁勳為了自身利益會不會出賣台灣」，趙怡翔回應「我不擔心」！

廣告 廣告

周玉蔻直言，這4個字太高明了。趙怡翔以美國國家利害回答這個尖銳問題，避免了會或不會的二分法簡易回應。當然，他接下來提出了完整的論述，「意思是美國看的很緊」。

周玉蔻再說，趙怡翔擔任國安會副秘書長應該算年輕，他的歷練是從他翻譯哥時代一路看到現在的。國安會、駐美一度遭質疑越級派任、返台參選台北巿議員基層做起，再返國安會出任副主管。

周玉蔻指出，趙怡翔民代的底氣加駐美的錘錬，成就了現今成熟、有思維、業務掌握精準、公眾應對不卑不亢、不畏不懼，有格局的表現，很值得肯定，「小英總統栽培他、賴總統重用他，適才適所。」

（圖片來源：周玉蔻臉書、新聞放鞭炮）

更多放言報導

黃仁勳是奸商？會為身身利益游走在美中台間「出賣台灣」？趙怡翔直言「不擔心」：美國對高科技產業、尤其晶片與AI「管很多」…分析「要與中國做生意」還要美國同意

卓揆「公布不執行」引台派憂懼反彈...周玉蔻斥：帶政府撞上「獨裁標籤」鐵牆、陷賴清德於「人治」罵名！