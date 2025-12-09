黃仁勳是否會出賣台灣？ 趙怡翔：不擔心！美國管很嚴

〔記者陳昀／台北報導〕美國近期批准輝達(NVIDIA)H200晶片出口中國，媒體人周玉蔻今質疑，輝達執行長黃仁勳是否涉入政治太深？並憂心輝達海外總部設在台北，未來恐與國民黨政權聯手「直通北京」，進而併吞台灣。對此，國安會副秘書長趙怡翔回應「不擔心」，他強調美國對高科技產業管制嚴格，且他評估，輝達作為美商，首要考量仍是獲利，並沒有改變戰略格局的意圖。

趙怡翔今接受寶島聯播網《新聞放鞭炮》主持人周玉蔻專訪，周問到，黃仁勳到底是不是奸商，到底代表中國還是？會不會出賣台灣？周玉蔻提到，很多人跟她說，輝達設在台北市、台北市長蔣萬安轄下很危險，是國民黨執政首都，若有天把台灣併吞怎麼辦？她說，這不是對黃有任何不尊重，她若出席記者會也會這樣問，萬一輝達總部屆時變成境外領土，裡面要幹麼都可以，直通北京總部、然後把台灣吃了，怎麼辦？

趙怡翔說，這一點他比較不擔心，因為美國對高科技產業，尤其AI、晶片管得很多，像H200晶片也是透過美國政府批准，才能出手給中國，他不是想跟中國做生意就可以去。

趙怡翔表示，以國家的立場，對黃仁勳沒有太多意見要去闡述，黃仁勳是美國的商人，我們很感謝他願意投資台灣，這都很好，像華府的決策圈，對黃仁勳的立場也是有正有反，或許有些人對黃仁勳曾提的「鷹鴿之論」有點意見，但這未必代表黃仁勳在整體戰略格局扮演關鍵影響力。

趙怡翔指出，他不是黃仁勳的代言人，但他揣測輝達還是以經濟利益為導向思考，不認為黃仁勳或輝達有打算改變整體戰略格局，美國企業的優先思考應該會是要怎麼去賺更多錢。

