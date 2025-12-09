黃仁勳是否會出賣台灣？趙怡翔4字神回

▲黃仁勳會不會出賣台灣？趙怡翔4字神回，周玉蔻直呼「太高明了」。（圖／翻攝自趙怡翔臉書）

[NOWnews今日新聞] 國安會副秘書長趙怡翔今（9）日接受媒體人周玉蔻主持的廣播節目《新聞放鞭炮》專訪，周玉蔻在節目結束後發文盛讚，趙怡翔在回應關於科技界人士「黃仁勳會不會為了自身利益出賣台灣」這一尖銳提問時，僅用「我不擔心」四個字，展現論述格局。



周玉蔻在臉書指出，趙怡翔巧妙地避免了「會或不會」的二分法簡易回應，他的論述是以「美國國家利害」為出發點，隨後提出完整論述，暗示「美國看的很緊」，這使得他的回答不僅是個人立場，更提升到了國家安全戰略的高度。周玉蔻相當肯定「這4個字，太高明了。」

回顧趙怡翔政治生涯，從早期「口譯哥」時代，歷經國安會、駐美期間曾遭質疑的「越級派任」，返台參與台北市議員選舉、從基層做起，再重返國安會擔任副秘書長，周玉蔻認為這些歷練，成就現今的格局。她讚揚趙怡翔：「民代的底氣加駐美的錘錬，成就了現今成熟、有思維、業務掌握精準、公眾應對不卑不亢、不畏不懼，有格局的表現。」，並稱讚「小英總統栽培他、賴總統重用他，適才適所。」



