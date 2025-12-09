黃仁勳是奸商？會為身身利益游走在美中台間「出賣台灣」？趙怡翔直言「不擔心」：美國對高科技產業、尤其晶片與AI「管很多」…分析「要與中國做生意」還要美國同意

美國總統川普（Donald Trump）8日深夜宣布，將在「維持國家安全前提下」放行輝達（Nvidia）H200 AI 加速晶片出口中國；輝達執行長黃仁勳也點出，「中國市場不可取代」。為此，外界質疑，黃仁勳是否會為了自身利益，遊走在美、中、台之間，甚至是出賣台灣。不過，國安會副秘書長趙怡翔今（9日）於電台節目《新聞放鞭炮》直言，「不擔心」。他指出，美國對高科技產業，尤其是晶片、AI（人工智慧）等領域，管得非常多，黃仁勳若是要與中國做生意，還需要美國同意。

輝達總部確定進駐北士科T17、T18，節目主持人周玉蔻提問，「黃仁勳在現階段，究竟代表什麼樣的立場？這位商人涉入太多政治，且牽扯到兩岸關係，有人質疑，輝達建設在台北，是國民黨執政地區，黃仁勳會與國民黨聯手，想辦法將台灣併吞？」周玉蔻點出，若屆時輝達變成「境外領土」，要做什麼事情，台灣政府是管不到的。

對此，趙怡翔回應，「這一點我比較不擔心」。他說明，現在美國對於高科技產業，尤其是晶片、AI的層面，「管得非常多」。趙怡翔直言，像輝達想要出售晶片給中國，也是要美國核准，「他不是想跟中國做生意，就能跟中國做生意」。

而有關輝達會與國民黨聯手，出賣台灣，趙怡翔表示，「輝達現在終究還是在美國底下、受美國管制，且是有高度要求的企業」。至於黃仁勳這個人本身，趙怡翔說，他畢竟是美國商人，當然很感謝他過去對台灣的投資，但從美國政策權來看，或許很多人會對他過去的「鷹鴿之論」有反對意見，「但是否就代表黃仁勳在整個戰略格局上，扮演關鍵的影響力？我也有一點打問號」。

趙怡翔認為，對輝達也好，黃仁勳也好，「就我的揣測而言，應該還是以經濟利益為由，尤其是美國企業的經濟利益」。趙怡翔指出，他不認為輝達是要改變戰略格局，「美國企業優先思考，就是要怎麼去賺更多錢」。

不過，周玉蔻提醒，台灣媒體或是台灣很多人士，對黃仁勳這個人不能一廂情願，甚至在公開時，也應該表達疑慮，「不能吃個小吃就拿到總部，然後跟北京聯手，若對台灣不利的話，必須有所警覺」。周玉蔻說，川普跟黃仁勳再好，談到輝達的時候，還是以美國的利益為優先，所以台北市長蔣萬安把總部弄給輝達，也要注意到台灣的安全。

（圖片來源：新聞放鞭炮、三立新聞）

