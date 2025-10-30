黃仁勳是父親也是老闆 黃勝斌：亞裔二代都會有壓力

黃仁勳的兒子黃勝斌和妹妹黃敏珊這次也都支援輝達華府GTC，黃勝斌在展場攤位解說輝達下一個版本的Isaac Lab，和父親黃仁勳共事、和身為黃仁勳的兒子有沒有壓力？黃勝斌公私分明的說，工作時他就是老闆，至於當黃仁勳兒子的壓力，他沒直接回答，只說他認識的亞裔小孩，沒有一個沒壓力的。

跟父親黃仁勳一起工作，黃勝斌坦言有壓力但也很有成就感。（圖／達志影像美聯社）

在輝達（NVIDIA）華府GTC大會上，黃仁勳的兒子黃勝斌與妹妹黃敏珊皆為父親的公司提供支援。作為輝達產品線經理的黃勝斌在展場攤位負責解說下一版本的Isaac Lab技術。黃勝斌坦言，工作時間黃仁勳就是他的老闆，公私分明；談及身為亞裔第二代的壓力，他表示所有亞裔孩子都面臨來自家庭的期望。黃勝斌與黃敏珊並非一畢業就進入輝達工作，他們曾分別在餐飲業累積經驗，最終選擇回歸科技領域，投入具前瞻性的新業務。

在輝達華府GTC展場攤位前，黃勝斌以「機器人先生」和「科技宅」來形容自己，展現出對機器人技術的濃厚熱情。他向媒體詳細解說道，輝達團隊重新構建了Isaac Lab，使其更加輕量化和靈活，同時提到去年與Google DeepMind及Disney Research合作的Project Newton項目。

黃勝斌和妹妹黃敏珊選擇在父親創辦的輝達工作前，各自走過不同的人生道路。黃勝斌曾在台灣經營酒吧，而黃敏珊則在巴黎藍帶廚藝學院畢業後成為一名廚師。黃勝斌解釋他們不直接進入科技業的原因，表示因為從小與工程師一起成長，他們想要了解其他領域的樣貌，嘗試在不同地方努力完成一些事情。由於對接待和食物非常有興趣，他們先朝這方面發展，後來才意識到想回到科技業的世界。黃勝斌強調，他們不一定要參與GPU或CUDA等核心業務，而是在做一些非常有意思、面向未來的新業務。

黃勝斌認為，很多時候校外學習的內容比校內更多，學校課程可能落後於社會實際需求。然而，他堅信在AI時代，基礎科學永遠不會消失。黃勝斌表示，物理學不會消失，基礎科學永遠不會消失，這些都是他們每天在做的事情。在輝達，所有工作都以物理為核心，讓機器人能在現實世界中運作，全部都和物理有關。

談到身為黃仁勳兒子同時又是其員工的雙重身分，黃勝斌公私分明地表示，工作時黃仁勳就是他們的老闆，有時會很困難，有時又很輕鬆，但整體來說很有成就感。關於壓力問題，他認為每個亞裔父母的孩子都有壓力，他沒有認識哪個亞裔孩子沒被家人督促，因此說沒有壓力其實不公平。

