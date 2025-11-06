黃仁勳晉見查爾斯三世！ 國王開口「第一句話」讓他嚇一跳

查爾斯三世（左）頒發伊莉莎白女王工程獎給黃仁勳（右）。（翻攝The Royal Family臉書）

英王查爾斯三世（King Charles III）5日在聖詹姆士宮主持「2025年伊莉莎白女王工程獎」（Queen Elizabeth Prize for Engineering）頒獎典禮，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳和其它6位在AI人工智慧領域有卓越貢獻的工程師獲獎。黃仁勳透露，國王對他說的「第一句話」，讓他感到很驚訝。

查爾斯關心AI安全 憂科技被濫用

伊莉莎白女王工程獎有「工程界的諾貝爾獎」之稱，旨在表彰推動現代機器學習發展的重要人物。根據《獨立報》報導，黃仁勳與查爾斯三世討論了AI潛在的風險與倫理問題，他透露，國王見到他時，開口第一句話便是：「我需要和你談談」，讓他感到非常驚訝。

黃仁勳回憶，兩人上一次碰面，是在川普9月時訪英的溫莎國宴上，他說：「國王竟然還記得上次我在國宴時見過他，提醒我說當時有件事想和我討論。」這回在頒獎典禮上，查爾斯親手遞給他一封信，內文是去年於布萊切利園（Bletchley Park）AI安全高峰會上發表的講稿，內容關於人工智慧安全。

黃仁勳說：「國王非常關心AI安全，他相信科技能為英國及全世界帶來革命性改變，但同時提醒我們，這項技術既能造福人類，也可能被濫用，因此我們有責任在推進AI發展的同時確保安全與倫理。」

當被問到國王是否親自使用AI時？黃仁勳笑回：「我要仔細讀完那封信再說。」他也分享，自己每天都會使用多款AI軟體，甚至會讓不同模型互相批評與驗證答案，作為「第二意見」。

黃仁勳等7名科學家獲頒2025年伊莉莎白女王工程獎。（翻攝The Royal Family IG）

黃仁勳與AI先驅同列 7位得主齊獲殊榮

今年伊莉莎白女王工程獎的7位得主除有黃仁勳，還有華裔美籍科學家李飛飛，她是獲獎者中唯一的女性。另有NVIDIA首席科學家比爾達利（Bill Dally）、92歲的AI先驅約翰霍普菲爾德（John Hopfield）、喬書亞本吉奧（Yoshua Bengio）、傑佛瑞辛頓（Geoffrey Hinton）與Meta首席科學家楊立昆。他們被表彰為「讓電腦模仿人腦運作、進而發展出現代機器學習模型」的奠基者。

頒獎過程中，查爾斯三世與多位工程師交流，提到科技發展速度驚人，但「世上仍有許多不懷好意的人」，呼籲業界在追求創新之餘，勿忽視安全與倫理。他強調，AI的未來不只取決於技術突破，更仰賴人類如何選擇使用它。

