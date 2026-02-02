黃仁勳晚間6時左右離台 喊想回家看小狗了

▲輝達執行長今（2）日結束在台的農曆新年行程，晚間約6時左右搭機返回美國。（圖╱記者朱永強攝）

[NOWnews今日新聞] 輝達執行長今（2）日結束在台的農曆新年行程，今日他近中午11點離開文華東方後，接下來行程「保密到家」，未公開行程讓媒體跟著採訪，直到晚間約6時10幾分，他才匆匆來到松山機場，搭機返回美國，他離台前也吐露心聲，已經想念家中三隻狗狗了。

黃仁勳中午離開飯店之後，便不知去向，媒體也完全不清楚他今日行程，只曉得他有兩個會議要召開，晚間6點多，才看見他車來到松山機場，他親切和媒體、民眾打招呼，並坦言「想念家裡小狗了」，要回家看狗狗們，之後便又替在場守候的粉絲們簽名，而當他接受媒體訪問完之後，步入飛聖商務中心。

然而，沒多久，他在中心內突叫住媒體、粉絲直喊「先別離開」，不久後，便又看見他拿出好幾袋點心，發送三明治、零食、養樂多給在場媒體和粉絲。

除此之外，黃仁勳也提到，最晚會在Computex（台北國際電腦展）就會回來。他說，屆時他會有盛大的主題演講。Computex 輝達會有很多新消息要發布，供應鏈合作夥伴也會有很多新訊息要發布，所以今年的Computex會非常令人興奮。

他也表示，很高興所有的台灣供應鏈夥伴去年都創下了紀錄，他們去年表現得很棒、業績非常優異，「我感謝他們的支持。」

他說，今年是馬年，今年會是非常好的一年。

據了解，黃仁勳是著名的愛狗人士，家中飼養3隻狗狗，分別是白色貴賓犬、伯恩山混貴賓犬及黃金獵犬，名為「Kuma」、「Gus」與「MOMO」。

