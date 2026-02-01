黃仁勳晚餐傳回鍋鄒記食舖 他說這道最好吃

▲AI教父輝達執行長黃仁勳傳出今天晚上會吃鄒記食舖。（圖／鍾泓良記者攝）

[NOWnews今日新聞] AI教父黃仁勳今（1）晚在台北的晚餐去處再掀猜測，若行程成行，傳出最有可能「回鍋」的口袋名單之一，就是台北松山區超難訂位私廚鄒記食舖；他在上一趟訪台期間，就曾被目擊與張忠謀、林百里等科技大咖在此聚餐，讓餐廳話題度再被推高。

鄒記食舖2019年創立，位在台北市松山區復興北路巷內，主打江浙菜融合台灣食材的私廚路線，採熟客預約、一次僅接待兩桌，餐廳牆面上滿是政商名流的簽名，可說是有錢也不一定吃得到，且一位難求，整年都可能客滿。

這家屬於無菜單型態，通常由主廚依節奏配菜，較常出現、變動較少的招牌菜色，包括薺菜炸春捲、蝦仁麻婆豆腐煲、花雕黃豆醬燒元蹄、沙公沙母炒年糕、扁尖筍白菜老鴨湯、甜豆雪菜拌麵等。

餐廳價格方面，鄒記食舖在網路流傳的價格為每人基本消費3500至6000元以上。

黃仁勳去年就曾表示說，自己覺得這家店的魚羹（fish stew）最好吃，也就是白鯧米粉湯，更對於其辣椒讚不絕口。店家也表示，黃仁勳每一道菜都覺得很好吃，尤其會吃辣，吃了3大碟的辣椒。

