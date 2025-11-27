黃仁勳晚餐吃國賓 不清楚台積電提告羅唯仁

▲ 輝達執行長黃仁勳表示，今晚他到國賓飯店用餐，直言今天很累。（圖/民眾提供）

[NOWnews今日新聞] 輝達執行長黃仁勳今（27）日再度旋風來台，此次來台行程十分低調，但依舊行程滿檔！他表示，今晚他到國賓飯店用餐，直言今天很累。另外，他說，並不曉得台積電提告羅唯仁的事情。

黃仁勳這次來台超低調，悄然現身台北街頭，中午他前往愛店花娘小館用餐，下午到張忠謀家看望他，接著又現身中山四平街採買蜜餞、喝飲料，十分充實。

晚上他現身通化夜市，依舊不忘必來看水果阿姨和她買水果，他表示，晚上他去國賓飯店吃晚餐，也坦言今天行程很累，明日再和媒體們好好聊聊。

有媒體問到他是否清楚台積電提告羅唯仁之事，他說，並不知道此事

