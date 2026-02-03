黃仁勳曝將與蔣萬安碰面 讚「市長幫了很大的忙」 爆熱議

NVIDIA執行長黃仁勳(左)透露，很快就會與台北市長蔣萬安(右)碰面。（合成圖／示意圖／資料照、陳俊吉攝）

才吃完「兆元宴」隔天，輝達執行長黃仁勳1日又在台北市私廚「鄒記食舖」宴請台積電高層，當晚他與台積電董事長魏哲家步出餐廳受訪，透露很快就會與台北市長蔣萬安碰面，還稱「市長真的幫了我們很大的忙！」網友直呼「應該說總統幫很多忙，真是政治不正確」。

根據《台視新聞網》報導，黃仁勳與魏哲家一同受訪時表示，兩人今年都過得非常好，也感謝團隊與台積電的努力，直言「如果沒有台積電，這一切都不可能發生」。黃仁勳也指出，2025年對雙方而言都是創紀錄的一年，對台灣許多企業來說亦是如此，「我非常確定，2026年也會是創紀錄的一年」。談及晶圓供應量時，他轉述魏哲家的說法，指出台積電今年必須非常努力，才能提供足夠的晶圓產能。

針對台灣輝達總部規劃，黃仁勳表示，將很快與蔣萬安會面，「市長真的幫了我們很大的忙，協助我們取得這塊場地，我很期待在這裡打造一個非常大的園區」，將興建一棟非常漂亮的建築。至於是否回來與市府簽約？他回應「會」，但對於詳細簽約時間則沒有回應。

PTT網友表示「不跟校長吃飯嗎？搞半天完全沒有校長的版面，校長氣得半死」、「應該說總統幫很多忙，青鳥氣哭」、「真是政治不正確」、「市長獎本來就比校長獎還大」、「謝謝台灣市長」、「青鳥敢怒不敢言」、「聖上心眼很小的」、「電腦如果有儲存什麼美女寫真最好先刪除」。

攀岩家霍諾德（Alex Honnold）1月25日徒手登上台北101，負責轉播的Netflix在節目最後寫著「特別感謝：台北市政府」，引發熱議。綠營疑似不滿北市府得分，竟連副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰等人發文時都改稱「台灣101」，但此舉反讓蔣萬安獲得更多聲量紅利。

