黃仁勳曝徵才關鍵！親揭「最重視條件」 網友炸鍋：無情點出殘酷現實

鄉民中心／唐家興報導

科技巨頭輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳日前旋風訪韓，登上知名韓國綜藝節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》，首度合體「國民MC」劉在錫。黃仁勳在節目中大方公開私房用人哲學，直言比起「聰明的人」，自己更看重員工的某種人格特質，並直言：「智力現在就像商品一樣。」節目播出後，隨即有網友在PTT上以該主題為題詢問網友看法，引起熱烈討論。

【黃仁勳曝徵才標準！親揭最重視條件】

該網友在PTT的Gossiping板上分享媒體採訪黃仁勳的內容，在節目中，主持人劉在錫好奇問道：「聽說你招募人才時，不只是看對方是否聰明，那有沒有特別重視的條件？」黃仁勳隨即拋出金句，直言「智力其實就像商品一樣」，他認為世界上從來不缺聰明的人，每天都有無數優秀的大學培養出高智商人才，「智力已經變得很普遍，而且現在還有AI。」

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黃仁勳強調，自己更看重待人處事的態度。他透露，如果要尋找一起工作的人，會挑選「願意付出、渴望看到別人成功」的人，這種不嫉妒、樂於分享的心態才是真正有價值的能力。黃仁勳更給出人生建議：「如果你想成功，就讓自己身邊充滿善良又慷慨的人。」直言擁有這些特質的人，不管到哪裡都會成功。

網友以「黃仁勳曝徵才標準！親揭最重視條件」為題發文。（圖／翻攝自PTT）

【網友看穿殘酷現實：聰明只是基本門檻】

原PO分享「黃仁勳曝徵才『最重視條件』」後，瞬間引發鄉民炸鍋。部分網友認同黃仁勳觀點，認為「太多人只會羨慕嫉妒恨」、「很有道理」、「待人處事的態度遠比聰明重要，畢竟成功需要團隊合作」。

不過，也有不少網友無情點出殘酷現實，直呼「聰明跟學歷只是基本條件，一般人不用面試就被刷掉了」、「聰明只是門票而已好嗎？」、「他要的是又聰明又有這特質的，各位善良宅洗洗睡」。

此外，也有不少上班族歪樓笑稱，這根本是頂級資本家的代名詞，「翻譯：我要找討好型人格的奴隸」、「願意付出（免費加班）的人」、「新鮮、善良、慷慨的肝」，意外在網路上掀起一波科技業奴性大論戰。

【成功不只靠能力】

黃仁勳這番言論之所以引發共鳴，在於它顛覆許多人對職場競爭的既定印象。當AI逐漸縮小知識與技能差距後，團隊合作、利他精神與正向態度，或許正成為企業領導者更重視的核心價值，也讓這場關於「智商與人格特質哪個更重要」的討論持續延燒。

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