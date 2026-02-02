黃仁勳曝輝達新計畫 將在台設大型據點、擴大招募



輝達執行長黃仁勳結束為期5天的訪台行程，今天（2日）離台前受訪表示，隨著輝達供應鏈規模快速擴大，公司必須在台灣招募更多人才。他盛讚台灣工程師專業度高、工作態度投入，並透露輝達規劃在台灣設立大型據點，希望未來能持續擴張。

黃仁勳１月29日抵台立即拜會張忠謀，30日出席輝達台灣尾牙，31日宴請多家供應鏈合作夥伴，2月1日與台積電董事長暨總裁魏哲家等高層餐敘。今天則在完成多場會議後，趕赴機場返程，正式結束此次5天訪台之旅。

黃仁勳指出，輝達目前正於台灣大量招募工程師，原因在於公司業務版圖已與過去大不相同。早年輝達僅專注於繪圖處理器（GPU），但如今已橫跨中央處理器（CPU）、GPU、網路晶片、交換器等多元且高度複雜的產品線，研發需求大幅提升，必須仰賴更多工程師投入。他也強調，台灣的人才不僅技術優秀，且長期穩定留任，讓他深感感激。

被問及是否考慮在南台灣增設輝達總部時，黃仁勳回應，目前輝達在高雄已有辦公室，但現階段多數工程師仍集中於台北，大型辦公據點通常會設於工程師聚集的地區，因此相關規畫仍會以實際研發需求為考量。

黃仁勳也透露，下次再訪台灣時，將帶領媒體參觀輝達的新大樓設計。他表示，這次未提前公開相關細節，是希望保留驚喜，並形容該棟建築「非常漂亮」，強調會盡快回來與大家分享。

此外，黃仁勳提到，輝達今年將在台北國際電腦展舉辦一場大型主題演講，屆時將對外公布多項重要消息，合作夥伴也會釋出不少新動向，預期今年的Computex將相當令人期待。他也再次感謝供應鏈長期以來的支持，並表示對今年整體發展抱持高度信心。（責任編輯：殷偵維）

