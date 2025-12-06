黃仁勳曝輝達「生死一瞬間」1通電話求助張忠謀獲信任

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳回顧公司創業初期的連串危機，他當時直接致電台積電創辦人張忠謀，請求協助，而張忠謀也選擇相信。（圖／東森新聞）





輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近日接受美國Podcast主持人Joe Rogan專訪時，回顧公司創業初期的連串危機，他當時直接致電台積電創辦人張忠謀，請求協助，而張忠謀也選擇相信並接下訂單，開啟兩家公司長達30年深厚的夥伴關係。

黃仁勳透露，1995年輝達曾因採用錯誤的3D技術架構，與即將上市的Windows 95規格不相容，使公司直接面臨倒閉風險。當時若強行推動舊技術，公司必死無疑，但轉向新架構又缺乏資金。

當時輝達與SEGA合作遊戲晶片開發，他親赴日本向SEGA社長坦承失誤，甚至建議對方終止合作。不過黃仁勳仍大膽提出請求，希望SEGA不僅不撤回預付款，更願意再注資500萬美元。意外的是，SEGA最終決定支持輝達，讓公司得以研發出後來拯救命運的RIVA 128。

研發成功後，輝達卻面臨沒有資金量產的困境。黃仁勳回憶，他當時直接致電台積電創辦人張忠謀，請求協助。儘管當時輝達仍是小公司、晶片也尚未完成實體驗證，張忠謀仍選擇相信並接下訂單，開啟兩家公司長達30年的夥伴關係，並成為輝達後續崛起的重要支點。

談到個人成長，黃仁勳提及9歲時被送往肯塔基州寄宿學校，身邊同學抽菸、帶刀，而他負責清掃整棟宿舍的廁所。艱辛生活讓他提早理解責任與忍耐，也影響他日後看待壓力的方式。他認為，外界往往只看見企業成功的一面，卻忽略背後充滿「漫長的痛苦、孤獨與羞辱」，這些經驗反而成為輝達文化與他本人領導風格的核心。

雖然輝達如今已是全球最具價值的科技企業之一，黃仁勳坦言，他仍維持創業時期的危機感，「『我們再30天就會倒閉』這句話，我已經講了33年。」他透露，自己害怕失敗的力量，比追求成功還強烈。他認為，領導者不需要永遠展現自信，相反地，承認錯誤才能讓公司有調整策略的空間。如今黃仁勳每天凌晨起床工作、處理數千封電子郵件，其在輝達任職的子女也跟著維持高度工時。他強調，越是在浪頭上，越不能鬆懈。

