黃仁勳曝Vera Rubin全面量產 點名台積電關鍵推手！

【緯來新聞網】輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳於 CES 2026 發表主題演說，以台北 101 影像揭開序幕，象徵 AI 發展邁入新階段。他指出，全球運算架構正站在歷史轉折點，過去以 CPU 與傳統軟體為核心的產業模式，正在被 AI 全面改寫，運算邏輯與應用型態都將徹底翻新。

在技術進展上，黃仁勳宣布新一代 Vera Rubin 平台已進入量產階段，預計下半年交付客戶。該平台在 AI 訓練效能上較前一代 Blackwell 提升 3.5 倍，推論效率提高 5 倍，token 生成成本下降 10 倍，訓練混合專家模型（MoE）所需 CPU 數量也大幅減少。亞馬遜、Google、微軟與甲骨文等雲端巨頭將於 2026 年率先部署，獲得完整 AI 生態系支持。



黃仁勳同時點名台積電是 Vera Rubin 關鍵合作夥伴，雙方從先進製程、先進封裝延伸至光電整合，進行深度協同設計，並透過 COUPE 技術導入矽光子，打造高頻寬 Spectrum-X 光電乙太網路晶片。他強調，在摩爾定律趨緩的時代，唯有跨晶片、跨系統的整體設計，才能持續推動運算效能躍進。



談及 AI 未來，黃仁勳指出產業已進入「實體 AI」新時代，AI 不僅要能生成內容，更必須理解物理世界並採取正確行動。自駕車與機器人被視為關鍵應用場域，輝達也首度公開新一代端到端自駕 AI 架構 Alpamayo，並透過數位分身與高擬真模擬，加速機器人從訓練走向商用。黃仁勳最後定調，AI 競爭已從單點效能，升級為平台與生態系的長期戰局。

