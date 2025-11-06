黃仁勳最強烈警告！ 中國擁「2大優勢」AI競賽將擊敗美國

黃仁勳強烈警告：美國束縛產業，AI競賽恐輸中國。

美國AI競賽恐輸給中國！輝達執行長黃仁勳接受金融時報專訪，發出目前為止最強烈警告，他示警，中國能源成本較低，監管限制也更為寬鬆，西方國家則受到更多束縛，這樣下去中國恐在人工智慧（AI）競賽中擊敗美國，「中國將贏得AI競賽」。

黃仁勳參加在英國倫敦舉行的「金融時報AI未來峰會」（FT Future of AI Summit），他在場邊示警美中AI政策的差距，舉例美國各州正在考慮制定新規範，最終可能出現「50種新規則」，扼殺創新。這樣的作法與中國形成強烈對比，相較之下北京正在補貼能源成本「電力幾乎是免費」，以鼓勵本地企業使用國產晶片來取代輝達晶片，他批評西方的作法「憤世嫉俗」，呼籲「重拾樂觀」。

黃仁勳之前曾警告，美國最新的AI模型並未「遙遙領先」中國，因此呼籲美國政府開放市場，讓外國也能使用美國先進晶片，藉此維持全球對美國技術的依賴。不過上周「川習會」，並沒有放行輝達最新的Blackwell架構AI晶片出口到大陸。