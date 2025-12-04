黃仁勳最愛的可頌烘焙坊 KANG Artisan Bakery 應景限時推出國王派等三款美味

【旅遊經 洪書瑱報導】

坐落於台北市松山區巷弄、以極簡風格與職人工藝聞名的「KANG Artisan Bakery」，由前台北文華東方酒店烘焙主廚 — Barry Kang 康豐柚以姓氏命名打造，Chef Kang深耕烘焙領域近20年，秉持「以天然純粹食材，匠心呈現麵包充滿底蘊的迷人生命力」的理念，細膩呈現出蘊含「質樸、風土、季節與美感」的精品級烘焙工藝，稱號為「黃仁勳最愛的可頌烘焙坊」，戰功彪炳的「KANG Artisan Bakery」，曾獲德麥法國萊思克盃國王派冠軍，品牌自開幕以來即受到消費者與烘焙職人關注，更曾創下單日狂售破千顆可頌的亮眼紀錄，其作品魅力連AI教父黃仁勳亦深深讚賞，也因此話題度不斷攀升。

當冬日氣息逐步降臨、城市燈火染上節慶溫度，耶誕與新年的歡愉氛圍也悄然展開，「KANG Artisan Bakery」為迎接節慶假期並歡慶品牌週年，自即日起精彩推出經典法式國王派、德式史多倫、K – 布列斯特等三款冬季限定麵包糕點。於12/16起，KANG Artisan Bakery亦同步展開品牌週年活動，消費者凡單筆消費滿 NT＄600，即可獲贈品牌獨家杏仁可頌徽章乙枚；2026年1月3日，更將舉辦「國王派日」，現場將與大家一同分享國王派切派祝福儀式，來象徵將新年的幸運與美好共享與延續！

為迎接象徵團圓、祝福與溫暖的節慶時刻，KANG Artisan Bakery即日起推出三款冬季限定麵包糕點，包括：去年一開賣即造成搶訂的經典法式國王派，以及全新推出的德式史多倫和K – 布列斯特，以傳統西方節慶糕點為底蘊，巧妙融入紅心芭樂、高山蜜桃、花生等寶島在地食材、味覺風土與節慶情感，使熟悉的經典更多了一抹會心一笑的溫度與驚喜。

※.經典法式國王派 Galette des Rois｜NT＄1,680，販售時間：即日起至2026年2月14日

日









法式國王派



法式國王派以細膩工法打造反折式派皮的輕盈口感，表層以手工雕花派皮，並烤至金棕光澤、層層酥脆，入口時即能感受千層派皮酥香與濕潤內餡的對比層次。內餡以自製杏仁膏、義大利西西里杏仁粉、新鮮香草莢、蘭姆酒與四種糖以黃金比例揉合，細緻迷人又充滿層次風韻。藏於國王派內部的幸運瓷偶，更悉心與農曆年生肖文化結合，製成獨一無二的馬蹄鐵瓷偶，同時也象徵新年好運降臨與馬年吉祥祝福，是最具有儀式感的歲末必備甜點。





※.德式史多倫 Stollen｜NT＄450，即日起至2026年1月31日

31日







德式史多倫



史多倫象徵襁褓中的聖嬰，是代表純潔與祝福的經典節慶麵包。跳脫傳統多以葡萄乾與蘭姆酒為風味主調，Chef Kang以代表耶誕的紅色元素為靈感發想，將杏仁麵團融合充滿台灣特色的紅心芭樂乾、高山蜜桃乾，以及蔓越莓乾、糖漬柳橙條、糖漬檸檬條、蜜漬荔枝酒與肉桂棒等食材，創作出風味更加圓潤飽滿紛呈並極具台灣特色的耶誕滋味。





※.K–布列斯特 K – Brest｜NT＄1,080，即日起至2026年1月31日

31日







K–布列斯特 K – Brest



源自紀念《巴黎—布列斯特自行車賽》而誕生的傳統法式甜點，圓圓的造型象徵著自行車輪胎形狀，亦宛如耶誕花圈，節慶感十足。此次 Chef Kang 以來自宜蘭壯圍，以沙地種植的新鮮花生重新詮釋台灣少見的傳統法式布列斯特，使用新鮮自製研磨花生與少許杏仁，取代傳統榛果製成花生杏仁帕林內，搭配鹽之花焦糖醬交織出柔滑醇厚的風味層次，外圈以花生慕斯林奶霜輕柔包覆，滑順細緻、香氣馥郁，完美展現台灣在地風土風采。而這款節慶糕點原名為Paris – Brest，Chef Kang將其改為《K – Brest》，亦代表著巴黎與台北美味與文化交流的軌跡與連結。