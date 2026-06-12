黃仁勳最擔心的事！3大咖齊討電 龔明鑫鬆口了

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繼輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳憂心台灣電力問題，劉揚偉、許勝雄、陳俊聖也當著經濟部長龔明鑫的面齊聲關注供電問題，直指發展AI、資料中心與算力建設的前提，必須穩定且充足的電力供應。龔鬆口回應，未來將以更寬估、超前部署的方式規劃用電需求，並加速相關基礎建設布局。

AI熱潮讓科技業忙著搶訂單、蓋機房、衝算力，但在科技大老眼中，比訂單更重要其實是另一件事：電夠不夠用。

AI商機背後的隱憂 科技大老集體向政府討電

金仁寶總裁許勝雄說得直接，「政府承諾2034年前不缺電，希望能落實。」因為AI牽動資料中心、雲端運算與各種終端應用等發展，台灣想成為AI與資料中心重鎮，「電力無缺」是最基本的門票，「唯有穩定供電，投資人才能真正安心，台灣也才能建立具備韌性的投資環境。」

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陳俊聖同樣把焦點鎖定在能源。他認為，台灣正站在AI產業浪頭上，尤其代理式AI備受矚目，不論是AI伺服器、算力中心還是未來應用落地，背後都建立在同一個前提之上，「電力是所有產業的Base（基礎），這個問題沒辦法迴避，不只是科技業需要，每個產業都需要。」

2位科技大老不約而同將話題拉回電力的場合，正是經濟部12日首度召開的經濟及產業發展諮詢會，這場由龔明鑫親自主持的高層對話，找來科技界及各大工商團體代表同桌交換意見。原本討論主軸涵蓋AI浪潮、供應鏈重組、人才培育與海外布局，但繞了一圈，能源與算力布局仍成為現場最受關注的焦點之一。

劉揚偉帶台廠攻5國 背後最大挑戰還是電

代表電電公會出席的鴻海董事長劉揚偉，則將眼光放得更遠。他指出，眼下正推動海外科學園區計畫，利用台灣供應鏈聚落優勢，帶領中小微企業前進美國、波蘭、法國、印度與墨西哥等市場，「不論是海外擴張、AI投資或產業升級，背後都需要充足的能源與基礎建設支撐。」

面對企業界集體喊話，龔明鑫鬆口表態，與會代表普遍希望政府以更寬估、更長期的角度規劃未來用電需求，不只是電力，還包括算力、水資源與土地等基礎建設，都應提前部署、預留空間，「未來將納入整體能資源規畫，強化關鍵資源配置與供應韌性。」

有趣的是，這場歷時超過2個小時的會議裡，被提及最多的關鍵字其實不是AI，也不是半導體，而是「百工百業」。

產業界希望把半導體與AI帶來的紅利擴散到更多產業，從工具機、精密扣件到傳統製造業都能受惠。但當AI開始從晶片走向工廠、從雲端走向百工百業，討論到最後都回到同一個現實問題：當AI愈來愈耗電，台灣準備好了嗎？

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