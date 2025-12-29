黃仁勳會現身嗎？電子代工廠尾牙季火力全開 韓籍女神掀「工程師大遷徙」 廣達總獎額罕見大加碼

今年初緯創尾牙，黃仁勳意外現身、擔任神秘嘉賓。圖為緯創董事長林憲銘（中）在台上贈送黃仁勳禮物。

2026年電子代工大廠尾牙季將在1月中熱鬧引爆，全台除了緊盯AI教父黃仁勳是否會再度驚喜現身哪家的尾牙外，大廠尾牙福利都加碼，廣達總獎金霸氣大增3成以上、加碼至近7,000萬元，仁寶、和碩則祭出超強「女神牌」，仁寶請來啦啦隊甜心李雅英與「校園女神」陳華，和碩則一口氣請來四位韓籍高人氣啦啦隊員安芝儇、Mingo、廉世彬、金吉娜，預期都將引發大批男性員工從後方衝向台前的「工程師大遷徙」。

自從鴻海尾牙改以園遊會、運動會等形式舉辦後，廣過已經以900桌～千桌左右規模，蟬聯台灣電子代工廠尾牙桌數冠軍多年，而今年在AI伺服器帶動下，廣達不僅前三季EPS已達15.49元、超越去年全年水準，市場更預估，廣達今年EPS可望上看19元、連續三年創歷史新高。

也因此，預計在1月15日登場的廣達尾牙，出現超過10多年來首見的大幅加碼，雖然最大獎維持不變、都是30萬元，但總獎額由5000萬元、加碼至近7000萬元，比去年大增3～4成，沒抽到前七大獎的員工專屬的參加獎，也由每人4000點員工點數、提高至5000點，比去年大幅成長25％，而桌數更來到1300桌，比去年多了將近30％，尾牙桌數傲視其他代工廠同業。員工點數除了可以在公司使用外，也可以兌換超市、賣場、百貨公司禮券。

英業達則緊接著在1月20日登場，預計席開600多桌，表演嘉賓多是年輕員工會喜歡的藝人，包括靠夯劇「影后」配樂爆紅的小男孩樂團、金曲獎歌后孫盛希、饒舌歌手高爾宣，主秀則與廣達相同，都是獅子合唱團蕭敬騰。

仁寶在筆電出貨量下滑、AI伺服器業務最快要等到2026下半年才會開始起飛的影響下，今年營收、獲利都過得比較辛苦，不過慰勞辛苦一年員工的尾牙，似乎沒有因此縮水，在1月22日舉行的尾牙，最大獎仍維持20萬元，每年仁寶尾牙重頭戲「現金一把抓」也是會繼續。

而在演出方面，仁寶請來在台灣擁有高人氣的韓籍啦啦女神李雅英在舞台上與員工互動、還有「校園女神」之稱的陳華，可以預期將有大量的仁寶男性員工，上演從後方座位區衝向舞臺前的「宅男工程師大遷徙」，其他獻唱藝人包括梁靜茹、金曲歌王蕭煌奇，並由吿五人做壓軸演出。

至於尾牙在代工廠中常常讓人豔羨的和碩，今年初的尾牙開科技廠尾牙之先，率先請來韓籍啦啦隊大神李多慧後，和碩在2026年1月23日的尾牙加碼請四位甜美的韓籍啦啦隊員，包括安芝儇、Mingo、廉世彬、金吉娜，重現去年李多慧上台時的「工程師大遷徙」奇觀、大討工程師歡心，而以舞步整齊劃一的日本舞團Avantgardey，也將二度受邀登上和碩尾牙舞台表演，年紀比較大的員工也可以盡情享受蕭煌奇、動力火車的演出。

和碩去年總獎額達1.6億元，就連參加獎都傲視許多同業，和碩2023年更曾豪氣發出每人16800元的參加獎，今年的參加獎獎額會不會重回榮耀，相信和碩員工都很期待。另外，和碩每年尾牙的最大獎都是抽汽車，甚至有一年還準備了兩台，今年會抽什麼車、抽幾台、是哪個幸運兒抽中，都可望成為外界焦點。

至於今年初邀得黃仁勳擔任親自出席、擔任尾牙神秘嘉賓的緯創，目前還未釋出1月的尾牙訊息，由於緯創曾經邀得多年未唱尾牙場的天后張惠妹演出，也是黃仁勳第一場親自出席的尾牙，今年緯創尾牙嘉賓會不會有驚喜，可以說是萬眾期待。



