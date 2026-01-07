黃仁勳月底來台吃尾牙！ 蔣萬安親邀出席簽約儀式「到土地公廟拜拜」

台北市長蔣萬安今（7）表示，黃仁勳確定1月底會來台灣，除了參加輝達尾牙，也受邀參加北士科T17、18簽約儀式。

輝達執行長黃仁勳即將再度訪台！台北市長蔣萬安今（7）日受訪表示，黃仁勳確定1月底會來台灣，除了參加輝達的員工尾牙，也受邀參加北士科T17、T18簽約儀式，實際來走走看看、了解周邊環境，蔣萬安還說「我也邀請他到旁邊的土地公廟拜拜祈福。」

輝達海外總部確定落腳北士科T17、T18，蔣萬安日前透露，他去年11月就寫信給黃仁勳，邀請他出席簽約儀式。黃仁勳於美國時間周二舉行全球媒體見面會時，透露自己很快就會再造訪台灣。被問到是否出席輝達海外總部簽約儀式，黃仁勳也正面回應說，若收到北市府的邀請，應該會出席。

廣告 廣告

蔣萬安今出席雙永國小校舍暨地下公共停車場新建工程開工動土典禮，媒體詢問，傳出黃仁勳將在1月29日至31日抵台，蔣萬安證實，黃仁勳應該確定1月底會來台灣，除了參加輝達的員工尾牙，他也再次邀請黃仁勳參加簽約儀式，實際到T17、T18走走看看、了解周邊環境，並邀請黃仁勳到旁邊的土地公廟拜拜祈福。

輝達海外總部落腳北士科T17、T18基地，預計本月召開都市計畫審議會，完成基地整合之後，雙方可望在農曆年前完成簽約。北市府也預計，在T17、T18現地，向黃仁勳簡報未來北士科整體規畫發展。