黃仁勳月底來台 蔣拋一起簽約

台北市長蔣萬安2日表示，輝達台灣總部確定落腳北士科，市府希望趕在農曆年前完成簽約。（陳俊吉攝）

輝達總部落腳北士科T17、T18，可望在農曆年前完成簽約，輝達執行長黃仁勳去年11月底來台曾預告，今年1月會再度來台；2日傳出黃仁勳月底將來台參加尾牙，屆時是否與台北市長蔣萬安一起出席簽約儀式備受關注。蔣萬安表示，相關行程安排，會跟輝達持續聯繫、溝通。

黃仁勳去年11月底快閃來台時曾預告，今年1月會再訪台，昨傳出黃仁勳本月底即將來台，不僅要慰勞輝達台灣公司1年來的辛勞，同時邀請台灣供應鏈老闆們齊聚一堂吃美食。

輝達台灣總部設在北士科的都市計畫變更案，預計本月召開都市計畫審議會，完成基地整合後，最快可在農曆年前簽約。由於黃仁勳過年前恰巧也在台灣參加尾牙，屆時是否與蔣萬安一起出席簽約儀式，引發關注。

蔣萬安昨出席中山區115年度市長與里長有約活動時表示，照過去慣例，黃仁勳會在農曆年前回台和員工一起慶祝吃尾牙，相關的行程安排，會跟輝達持續聯繫、溝通。

輝達將首個海外總部選在台北，蔣萬安去年11月底曾在臉書發文提到，輝達公司全球不動產副總裁Scott Ekman代表黃仁勳來訪、親自遞交投資意向書，也向對方表達，市府團隊將全面加速與輝達專案設定地上權的簽約進度，期盼能在今年農曆年前再次相聚，共同見證歷史性的時刻。

蔣萬安去年12月時也證實寫電子郵件給黃仁勳，向對方說明最新進度，同時也轉達「若能在明年1月順利簽約，非常歡迎黃仁勳屆時人在台灣，一同出席簽約儀式。」