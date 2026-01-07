黃仁勳月底再訪台！30日尾牙後重現「兆元宴」 重要行程曝光

輝達執行長黃仁勳在CES展示Rubin GPU及Vera CPU。美聯社



輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳昨（1/6）在CES正式開展舉行全球記者會後，接受台灣媒體採訪時證實，本月將再度造訪台灣，除了出席北士科海外總部簽約儀式，也會參加輝達在台灣的尾牙，還要跟台灣供應鏈重要夥伴進行晚宴，再現「兆元宴」。

根據外媒Wccftech報導，黃仁勳今年1月將相當忙碌，結束2026年美國國際消費性電子展（CES）的行程後，他將來到台灣，參加北士科台灣總部「星群」（Constellation）的簽約儀式，「星群」是輝達在美國以外的首個全球性總部；另外，輝達員工30日舉行尾牙，黃仁勳也會參加。

然而，黃仁勳本次來台最受矚目的行程莫過於與供應鏈老闆們進行晚宴，預料「兆元宴」成員台積電、鴻海、廣達及緯創等企業高層將再度重逢。報導指出，黃仁勳非常重視跟合作夥伴保持密切聯繫，因此輝達的產品要求供應鏈每個環節都必須完美且準時交付。

黃仁勳受訪時表示，如果收到台北市長蔣萬安邀請，應該會出席輝達總部進駐北士科簽約記者會。

