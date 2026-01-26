黃仁勳月底將與蔣萬安簽約？李四川稱尊重輝達決定：農曆年前完成
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳傳出將出席31日台灣分公司尾牙，外界關注此行是否會與台北市政府簽約。台北市副市長李四川今（26）日表示，哪一天舉行簽約儀式由黃仁勳來決定，原則上一定會在農曆過年前把所有的合約全部簽訂。
台北市都委會今日審議輝達進駐北士科案，由李四川主持，會議討論變更審查重點有4項，分別是放寬建蔽率、道路合併、提高單層高度、在不影響交通的情況下設置車輛進出口。經會議討論後，將廢除T17、T18中間15公尺寬道路，合併成完整基地等內容。
李四川在會後接受媒體聯訪，他提到在道路合併部分，福國路會從40米變成45米，士科路從原來15米變20米，道路部分應該沒有問題。另外，有委員建議要增加說明輝達進駐後對產業的發展，以及建蔽率部分，其中垂直的綠容率無法達到，但審查委員堅持，平面的綠覆率還是要按照規定的80%辦理。
媒體追問，是否已與黃仁勳約好簽約時間？李四川則說，黃仁勳此趟來台行程及相關活動，原則上都是由輝達自行規劃，「由他們來決定哪一天，我們再進一步對話」，該有的計畫和所有的活動就由輝達決定，市府會配合。
至於簽約時間是否會落在29日至31日之間？李四川回應，主要還是要跟輝達母公司討論，由於還有些部分要議價，以及行政部分，原則上會在農曆年前把所有合約都簽訂。李四川還說，倘若設計順利且相關審查同步推進，希望能在今年6月正式開工。
