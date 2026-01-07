黃仁勳月底與蔣萬安出席北士科簽約 李四川：現地簽約和簡報

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳月底來臺，將與臺北市長蔣萬安出同出席輝達總部進駐北士科簽約記者會，圖為輝達全球不動產副總裁Scott Ekman拜會情形。（圖片來源／蔣萬安臉書）

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在美國消費性電子展（CES）發表自駕車AI技術Alpamayo、AI超級電腦Vera Rubin等公司亮點引發關注，黃仁勳將於29日至31日來臺，屆時，將與臺北市長蔣萬安出同出席輝達總部進駐北士科簽約記者會。

黃仁勳在CES記者會表示，預期今年與台積電的合作規模非常龐大，輝達與台積電相關部門每週、甚至每天都在更新進度。

黃仁勳並在記者會後指出，如果收到蔣萬安的邀請，應會出席輝達總部進駐北士科簽約記者會。

他也將來臺參加輝達在台灣30日舉行的尾牙，並在30邀請台灣供應鏈巨頭齊聚一堂台灣磚窯進行晚宴，再次進行「兆元宴」。

蔣：台北市裝全球最強AI心臟，邀請函上周擬好

蔣萬安日前表示，輝達案有望在農曆年前簽約，為台北市安裝全球最強的AI心臟。

《聯合報》報導稱，蔣萬安的邀請函已於上周擬好，對於簽約細節，副市長李四川表示，因黃仁勳不喜歡踏桌上簽約形式，應會由公司代表進行。

臺北市長蔣萬安與副市長李四川聯手，成功敲定輝達總部進駐北士科，月底將舉行簽約記者會。（圖片來源／李四川臉書）

李四川並表示，簽約地點初步會在北士科T17、T18現地，向黃簡報整體規畫發展，而輝達的投資計畫書，預計月中就會完成。

北市府原規劃都委會於22日審議這項都市變更案，經黃仁勳表達要做成「星艦3.0」，市府也配合修改，並將都委會改至26日進行。

月中完成投資計畫書，都委會預計26日審「星艦3.0」

輝達公司全球不動產副總裁Scott Ekman一行人是在去年11月拜會蔣萬安，並代表黃仁勳遞交營運總部選定T17及T18用地的書面投資意向，象徵輝達落地臺北的踏出關鍵一步。

輝達預計未來在臺北的首座海外營運總部，將延續美國總部星艦的概念，打造一座指標性的建物，希望能成為臺北的新地標。

臺北政府團隊成立跨局處的專案小組，積極推動專案設定地上權相關行政程序，加速讓輝達海外企業總部興建作業。

輝達預計在北士科興建海外總部的消息一波三折，最終在去年10月22日，新光人壽宣布合意解約T17、T18地上權後，才敲定這項輝達總部進駐計畫。

(原始連結)





