黃仁勳月底訪台出席輝達尾牙 擬與北市府簽約新總部

輝達（NVIDIA）。（資料畫面）

人工智慧晶片龍頭輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳預計於1月底再度訪台，行程滿檔，除了出席台灣分公司年度尾牙、與供應鏈大廠共進晚宴外，重頭戲將是與台北市政府簽約，敲定位於北士科的台灣新總部基地，適逢台灣近期取得全球首個「232條款」最優惠待遇，黃仁勳此行是否會為台灣帶來新一波投資契機，備受各界關注。

黃仁勳預計於1月29日抵台，30日出席輝達台灣年度尾牙。依照往例，他每年都會與員工近距離互動，過去更曾有豪發紅包、帶動跳舞等橋段，成為輝達獨特的企業文化亮點。31日則傳出將安排與台灣AI供應鏈合作夥伴餐敘，名單涵蓋台積電、鴻海、廣達、緯創、英業達、仁寶、和碩、華碩、宏碁、緯穎等重量級大廠，這場被喻為「兆元宴」的聚會勢必成為業界焦點。

在企業佈局方面，黃仁勳此行將與台北市政府正式簽約，確認輝達台灣新總部將落腳北士科T17、T18基地，建置期約需2至3年。即便未來新總部完工，位於南港的現有據點仍可能保留，作為研發與營運的彈性空間。

事實上，輝達在2025年底已獲准在台設立全新子公司「台灣輝達經典股份有限公司」，資本額新台幣10億元，具備獨立法人資格可自行持有資產。為因應研發與人力規模的快速成長，輝達此前已將內湖辦公室搬遷至南港玉成廣場，此次再推動北士科總部案，象徵在台業務與投資規模正式升級。





