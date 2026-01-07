黃仁勳月底訪台 蔣萬安：已邀請他出席T17、T18簽約儀式

台北市長蔣萬安。 圖：金大鈞／攝（資料照）

[Newtalk新聞]

輝達執行長黃仁勳在 CES 正式開展後舉行全球記者會，受訪證實本月底將再度訪台，將參加輝達在台灣的尾牙，並稱若有收到台北市的邀請，應該會出席北士科 T17、T18 的台灣總部簽約儀式。台北市長蔣萬安今（7）日表示，他得知黃仁勳應確定一月底來台，已邀請對方參加 T17、T18 簽約儀式，也邀對方實際走走看看，到附近土地公廟拜拜祈福。

蔣萬安上午出席雙永國小學校舍暨地下公共停車場新建工程開工動土典禮，會前接受媒體聯訪，他透露，去年 11 月時，他就寫信給黃仁勳，邀請對方若農曆年依過去慣例來台灣參加輝達的尾牙，希望黃也可以來參加 T17、T18 的簽約儀式。

廣告 廣告

蔣萬安笑說，後來他與輝達副總 Scott Ekman 見面時，也當面再次邀請黃仁勳來台灣參加活動，對方開玩笑說屆時如果可以來，他願意請黃仁勳在他的紀念娃娃上簽名。

蔣萬安表示，現在黃仁勳應該已確定一月底來台灣，當他一獲知消息、時間確定，知道黃仁勳會參加輝達的員工尾牙，他也再次邀請黃來參加簽約儀式，同時也實際到 T17、T18 看看走走，了解周邊的環境，另也邀請對方，如果可以的話，到旁邊的土地公廟拜拜祈福。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

持續搜救F-16飛官辛柏毅 張啓楷：飛機太舊、新機未到 兩岸應多交流減少對立

總身價破兆的飯局又來了！黃仁勳傳本月來台 北士科全球總部簽約成焦點