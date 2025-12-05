黃仁勳有望親自來台簽約？蔣萬安證實已發出邀請

台北市長蔣萬安透露，有寫email跟黃仁勳解釋相關進度，也有提及若屆時有來台灣參加輝達的尾牙，也可以來參加北市府與輝達的簽約儀式，黃仁勳則表示原則上應該是會來參與尾牙。所以如果一切順利，希望屆時能夠一起參與簽約儀式。（丁上程攝）

輝達在台北市士林北投科技園區設立總部一事，隨著新光人壽與北市府合意解約後大致塵埃落定，市府預計於農曆年前與輝達簽訂地上權合約。國民黨台北市議員曾獻瑩於5日施政總質詢時，詢問台北市長蔣萬安是否有機會邀請輝達創辦人黃仁勳來台，親自出席簽約儀式？蔣萬安則表示，有寫email跟黃仁勳解釋相關進度，並邀請他在來台參加輝達尾牙之餘，也參加與北市府的簽約儀式，「所以如果一切順利，我們希望可以一起參與簽約儀式。」

曾獻瑩於5日施政總質詢時詢問北市府與輝達簽約的進度，副市長李四川說明，目前還有2件重要的事情要做，分別是輝達要遞交投資計畫書給北市府審議，以及北市府要針對T17、18兩塊地進行都市計畫變更。

李四川說，針對投資計畫書的部分，輝達要求希望能夠有2個月時間讓他們準備，完成後遞交給北市府就要經過審查，審定之後就可以簽約；而在這段時間中，北市府也要針對T17、18都市計畫變更，因為目前的都市計畫與輝達的設計不同，包括中間的道路要合併，並擴大周邊外部道路。

李四川表示，目前都市計畫的進度是下周將會公展，公展1個月後若都沒有意見，就會召開都市計畫委員會，進行都市計畫變更。

曾獻瑩則追問，北市府預估農曆年前能夠與輝達簽訂地上權合約，是否會邀請黃仁勳本人出席簽約儀式？蔣萬安則透露，有寫email跟黃仁勳解釋相關進度，也有提及若屆時有來台灣參加輝達的尾牙，也可以來參加北市府與輝達的簽約儀式，黃仁勳則表示原則上應該是會來參與尾牙。所以如果一切順利，希望屆時能夠一起參與簽約儀式。

