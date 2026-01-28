黃仁勳未到 台股先開趴慶祝 台積電站上1800元新天價、台股上漲300點

輝達執行長黃仁勳（右）預計31日再開「兆元宴」。

在輝達執行長黃仁勳來台前夕，台股AI供應鏈似乎已經提前開趴慶祝歡迎他的到來，台積電站上1800元新天價，加權指數上漲超過300點，來到32646點再創歷史新高。

業界傳出，輝達執行長黃仁勳將抵台，並在30日出席輝達台灣尾牙，31日則再現與會嘉賓身價破兆元的「兆元宴」，宴請輝達的重要供應鏈，預計台積電、台達電、鴻海董事長皆會出席，台灣將再掀起黃仁勳旋風。

不過在黃仁勳抵台前，台股已經先開趴慶祝，台積電早盤衝上1800元刷新歷史紀錄，帶動台股上漲約300點，加權指數來到32646點，有望挑戰33000點關卡。

觀察台股前十大權值股成分，除了金融股外，幾乎都是業務與AI相關的企業，台積電外，鴻海今日上漲3元，漲幅1.33%，台達電上漲15元，漲幅1.2%，股價來到1265元，聯發科上漲5元，日月光上漲7元，漲幅2.28%，股價來到313.5元，廣達上漲2元，漲幅0.69%，股價來到289.5元。



