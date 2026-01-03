黃仁勳本月來台再現「兆元宴」 總部案春節前可望與北市簽約

市場傳出輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳將於1月訪台參加輝達台灣尾牙，來台兩大行程包括與台北市長蔣萬安同框，宣布輝達台灣總部在北士科興建、簽約事宜；以及邀請輝達生態系重要合作夥伴，再現「兆元宴」。

黃仁勳去年底旋風來台，離開時已經強調，將在農曆年前回到台灣，和輝達台灣員工一起尾牙。近期市場已傳出輝達台灣總部簽約儀式可望在農曆年前完成，黃仁勳將與蔣萬安共同參加，並宣布更多後續合作訊息。蔣萬安昨日表示，相關行程安排，會跟輝達持續聯繫和溝通。

蔣萬安日前視察北士科T17、T18用地，更新輝達進駐進度，目前正透過都市計畫變更進行公展程序，將合併兩塊基地，再由副市長李四川召開都審會議。

蔣萬安說，近期不只和黃仁勳，也和輝達的財務長交換意見，市府團隊分析各項情境，力求相關流程合規合法。北市府團隊上個月與輝達副總見面，對方已正式交付一份投資意向的信函，象徵全球市值最高的企業對台北投下的信任票。

另外，市場點名包括台積電（2330）董事長魏哲家、鴻海董事長劉揚偉、廣達董事長林百里及副董事長梁次震、緯創董事長林憲銘、緯穎董事長暨策略長洪麗甯、和碩集團董事長童子賢、仁寶董事長陳瑞聰等大咖將是黃仁勳「兆元宴」座上客。

去年以來，相關AI供應鏈股價與營收齊漲，昨日股市大漲站上29K，AI概念股市值均比去年攀升，特別是台積電昨（2）日股價站上歷史新高，單一企業市值破40兆元，緯穎近一年由股價低點1,640元到昨日以4,480元收盤，穩坐股后。被點名的公司昨日都低調不予回應，僅稱若有受邀不會缺席。

