黃仁勳本週又要來台 行程滿檔再現兆元宴

輝達執行長黃仁勳本週即將來台。(記者卓怡君攝；資料照)

〔記者卓怡君／台北報導〕輝達(NVIDIA)創辦人暨執行長黃仁勳本週即將來台，預計30日參加輝達台灣分公司尾牙大發紅包，並展開一連串台灣供應鏈拜訪行程，預計31日與供應鏈大老闆舉辦「兆元宴」，由於輝達新一代AI平台Rubin已正式亮相，黃仁勳此行將與台積電(2330)及各供應鏈確保Rubin新品產能、製造等相關細節，同時位於北士科的輝達台灣總部即將簽約，預計也是黃仁勳此行的重點之一。

黃仁勳上週已先前往中國上海，拜會當地供應鏈與H200相關買家，並參加中國各分公司新年晚會，預計本週來台參加尾牙，並在本週六再現與台灣科技大老的「兆元宴」，包括台積電(2330)、廣達(2382)、鴻海(2317)、緯創(3231)、聯發科(2454)等大老闆皆是座上賓。

