黃仁勳榮登《金融時報》最重要人物榜 獲讚「押上輝達」奠定AI基礎

Nvidia（輝達）執行長黃仁勳。（圖／方萬民攝）

英國《金融時報》（Financial Times）日前公布今年具有重要影響力的25位人物名單。Nvidia（輝達）執行長黃仁勳，以及韓裔美籍企業家、里昂奧林匹克女足主席康蜜雪（Michelle Kang）均入選。其中，黃仁勳因帶領輝達憑藉圖形處理器（GPU）成為AI時代的標準晶片，並使公司成為AI基礎建設生態系核心企業，而獲得高度評價。

為黃仁勳撰寫推薦語的OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）表示，「黃仁勳很早便堅信新型運算架構的未來，並將整個輝達押上這項願景，奠定了今日我們所見卓越數位智能的基礎。」他補充，「更令人欽佩的是他如何真正實現這個願景」，並指黃仁勳擁有「深刻的技術洞察力、不懈的推動力，以及以長遠視野投入基礎建設的堅定承諾」。

名單中也包括康蜜雪，她是創立醫療IT企業Cognizant的韓裔美籍企業家。她近年專注於女子足球產業，陸續收購多支女子職業球隊。自2022年2月收購美國NWSL華盛頓精神隊起，她又於2023年買下英格蘭女子冠軍聯賽（二級聯賽）的倫敦城母獅隊及法國里昂奧林匹克女足，目前皆由她經營。

美國前總統柯林頓（Bill Clinton）之女、柯林頓基金會副主席切爾西（Chelsea Clinton）在推薦語中表示，「每一次投資球隊時，康蜜雪都看見了他人忽略的事實：女子運動是一門成長中的產業，而非慈善項目」，並強調「她正在改寫成功的公式，證明投資女性從來不是賭注，而是必勝。」

此外，白宮幕僚長威爾斯（Susan Summerall Wiles）、比亞迪全球副總裁李柯、紐約市長當選人曼達尼（Zohran Mamdani）、PayPal與Palantir創辦人泰爾（Peter Thiel）、高爾夫球名將麥克羅伊（Rory McIlroy）及演員珍芳達（Jane Fonda）等人，也都名列這次的「年度人物」。

《金融時報》表示，入選者是在政治、商業、媒體、藝術與體育領域，以才華、發現、創意與行動正在改變世界的人物。

