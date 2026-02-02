黃仁勳欽點電力心臟，2308台達電「飛天神牛」翻4.5倍買不起？「這3檔ETF」拉小資族搭上AI起飛潮





小資也能花1~3萬輕鬆入手台達電概念ETF！

如果你問我，2026年台股最具「電力感」的公司是哪一家？我會毫不猶豫地說：台達電。

今天（1/22) 台達電股價強勢攻上1245元漲停，市值正式突破3.2兆元，一舉超車鴻海，成為台股市值二哥。這不只是價格的變化，而是產業位置的全面升級。



為什麼台達電能從「穩健老牛」變成「飛天神牛」？

回顧去年4月，台達電股價最低還在275元，短短9個月，最高衝到1245元，漲幅高達4.5倍。

廣告 廣告

這樣的速度，並非運氣，而是踩在時代浪頭上的必然結果。關鍵轉折點，其實來自一句話。

當輝達執行長黃仁勳明確指出：「現在是 AI 基礎建設潮，而 AI 是高度耗電產業，電源供應是重中之重。」

這句話，幾乎等同替台達電加冕。

因為—— ● AI不是只有晶片 ● 沒有電力與能源管理，就沒有AI

而台達電，正是全球電源供應與電力管理的絕對王者。

台達電真正厲害的，不是股價，是企業站的「位置」

我常提醒小資族：「不要只看EPS、不要只看漲跌，請看『它站在產業哪一層』。」

台達電的位置是什麼？

● 是AI資料中心的電力心臟 ● 是伺服器電源與能源效率的核心供應商 ● 是全球AI基建不可或缺的一塊拼圖



這也是為什麼外資願意一路上修目標價，甚至已喊到1600元以上，並預期2027年獲利有機會較去年翻倍。

這種公司，已經不是「景氣循環股」，而是結構性成長股。

90歲創辦人，與一家走進新時代的企業

這一波成長，也讓高齡90歲的創辦人鄭崇華先生，身價再度大幅躍升，甚至具備挑戰台灣前四大個人富豪的實力。

其實很敬佩這樣的企業精神：不是追逐熱潮，而是默默站在關鍵位置，把基礎打好，然後在時代需要你時，被看見。

有時候，真正的爆發，來自長期被低估的專業。

小資族買不起1245元？你不是被排除，只是換一條投資的方式

我知道，很多小資朋友會說：「Selena，我懂它很厲害，但一張要120萬，我真的買不起。」

別急，投資從來不只有一種門票。除了定期定額或是買台達電零股之外，也能透過購買「台達電概念 ETF」。

小資只要1~3萬元左右就能間接當台達電的股東。含台達電前三名ETF如下：

1.富邦旗艦50（009802）約含台達電15% 2.野村台灣新科技50 （00935）約含台達電12% 3.富邦ESG綠色電力（00920）約含台達電11%

你依然能參與AI電力基建 × 能源效率 × 長期成長的大趨勢，用更分散、更親民的方式，站在同一個時代方向上。

這不是退而求其次，而是聰明地選擇適合自己資金體質的入口。

Dr. Selena 溫柔提醒：真正厲害的，不是你買不買得到台達電，而是你有沒有看懂——「AI 的盡頭，其實是電。」

如果你看懂了，不管是個股、ETF，還是資產配置的一小角，你都已經站在對的方向上了。

投資這條路，不需要飛天，但一定要站在會起飛的跑道上。

作者介紹｜Dr. Selena 楊倩琳

在成為小資理財教主、環遊世界70餘國之前，楊倩琳曾是出生在單親貧困家庭、15歲到印刷廠當女工的高職生。高職同學偶然一句話：「楊倩琳你一定考不上大學」誓言考取大學。努力上班存錢去英國留學攻讀碩士，到最後在上海財經大學完成博士學位，從工廠女工到科技公司營運長，50歲提早退休，成功翻轉人生。

本文獲作者授權轉載，原文出處

點我加入幸福熟齡FB粉專，健康快樂每一天

?用新觀點活出成熟態度，點我追蹤幸福熟齡IG





更多幸福熟齡文章

大掃除丟掉一台壞風扇，爸媽竟氣到徹夜未眠…心理師點3關鍵：讓「斷捨離」不再變親子戰場

栽培雙博士花2千萬，老母晚年獨自看診…孝親費夠用卻心很空，哽咽：孩子程度越高，離自己越遠

白頭髮能黑回來？營養師激推「1堅果」是對抗白髮的天然保健品：這樣吃，黑髮更快長出來



