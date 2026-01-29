黃仁勳沒逛夜市！替粉絲簽名頻問球要轉賣？

▲輝達執行長黃仁勳今（29）日榕居餐敘結束後直奔回文華東方飯店，仍親民停下來走去幫粉絲簽名。（圖╱記者林汪靜攝）

[NOWnews今日新聞] 輝達執行長黃仁勳今（29）日與台積電創辦人張忠謀餐敘，餐廳選在台北嘉佩樂酒店的榕居，晚飯結束後，他直奔回文華東方飯店，看見熱情粉絲在外守候，他仍親民停下來走去幫粉絲簽名，不過，他也頻頻存疑說「簽名球、書要拿去賣！」最後笑說「（拿去賣）沒關係啦！」

黃仁勳今晚在榕居與張忠謀共進晚餐，晚飯約莫9點半左右結束，他便趕回文華東方休息，大批粉絲守候飯店門外仍希望他簽名、合影，他也親民停下來完成粉絲心願，簽名、合影通通來者不拒。

不過，他也直問粉絲簽名球、簽書簽這麼多，是不是要拿去賣，粉絲也強調沒有要賣，要送朋友，他還幽默開玩笑說「拿去賣，浪費我的時間！」最後仍笑稱「沒有關係啦！」與粉絲一來一往的互動畫面看來相當有趣。

最後，他未接受媒體受訪便步入飯店內，並喊說「我好累了」，結束一天精實行程。

