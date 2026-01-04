黃仁勳演講在即 CES大展受惠10檔

財經中心／廖珪如報導

年更進一步強調 AI 實體化與落地應用的驗證成果，成為產業發展的重要分水嶺，因此在AI PC和機器人概念股上可望受惠。（示意圖／PEXELS ）

CES 2026 將於 1 月 6 日至 9 日在美國拉斯維加斯登場，全球科技產業目光再度聚焦年度最大消費性電子展。本屆展會以「AI Forward」為主題，延續 AI 作為主旋律，但相較過去兩年高度圍繞生成式 AI 與大型語言模型，今年更進一步強調 AI 實體化與落地應用的驗證成果，成為產業發展的重要分水嶺。

市場指出，CES 2026 將不再僅停留在模型與算力展示，而是聚焦 AI 融入實際生活與產業場景，包括 AI PC、機器人、穿戴裝置、智慧家電、自駕車與企業級解決方案 等應用成果，反映 AI 技術正由概念走向規模化商用階段。在 AI PC 領域，隨著 AI 運算能力下沉至終端裝置，相關供應鏈成為市場關注焦點，台股受惠族群包括華碩（2357）、宏碁（2353）、微星（2377）、技嘉（2376）、佳世達（2352）、上銀（2049）。此外，機器人與自動化題材亦為本屆展會亮點之一，涵蓋工業自動化、精密機構與智慧製造應用，相關台股概念股包括：所羅門（2359）、佳能（2374）、台灣精銳（4583）、達明（4585）。

法人認為，CES 2026 所呈現的重點，象徵 AI 產業正從「算力競賽」轉向「應用驗證與商業模式落地」，有助於具備系統整合、硬體設計與實體應用能力的廠商中長期成長動能，相關供應鏈後續表現值得關注。

