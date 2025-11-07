黃仁勳澄清「中國將贏得AI競賽」說法 稱美國微幅領先須奮起才能獲勝

人工智慧（AI）晶片巨擘輝達公司（NVIDIA）執行長黃仁勳5日接受英國《金融時報》訪問時稱「中國將贏得AI競賽」，但他稍後立即澄清指出，中國在AI領域落後美國僅有「幾毫微秒」，美國須奮起才能獲勝。

輝達執行長黃仁勳（圖）5日接受英國《金融時報》訪問時稱「中國將贏得AI競賽」，但他稍後立即澄清指出，中國在AI領域落後美國僅有「幾毫微秒」，美國須奮起才能獲勝。（美聯社資料照）

黃仁勳5日接受《金融時報》（Financial Times）訪問時做出評估：「中國將會贏得AI競賽。」他還指出，美國各州的AI規範和中國較低的能源成本是其中關鍵原因。但隨後，美國《國會山莊報》（The Hill）報導，黃仁勳在5日稍晚發布聲明，試圖解釋他當天稍早的言論。輝達公司同時間在社群媒體X平台發布黃仁勳的聲明，黃仁勳說：「正如我一直以來所述，中國在AI領域落後美國的差距僅有幾毫微秒。美國須奮起並贏得世界各地的開發者以獲得勝利，這點至關重要。」

輝達上周一度成為全球首家市值破5兆美元的企業，其迅速崛起跟AI蓬勃發展密切相關。但美國和中國競相發展AI領域之際，輝達發現自身處境艱難，要努力向這兩個超級強權銷售產品。

黃仁勳今天搭乘專機飛抵台南，快閃停留5小時，他接受媒體採訪表示，目前沒計畫出貨AI晶片Blackwell到中國大陸，輝達產品能否重返中國市場，取決於中國政府。

路透社報導，中國政府為彰顯AI晶片自給自足的決心，近期要求所有獲得國家資金支持的新建資料中心，只能使用中國產製AI晶片，被視為打擊輝達重返中國市場的希望。