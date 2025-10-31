黃仁勳炸雞外交炸響南韓 雞肉股、機器人概念股同步暴漲

財經中心／李宜樺報導

AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳再次展現「點石成金」的驚人影響力。這次不是AI晶片、也不是超級電腦，而是一頓韓式炸雞與啤酒，黃仁勳的「炸雞外交」意外在韓國掀起一波股市熱潮。黃仁勳30日現身首爾連鎖炸雞店Kkanbu Chicken，與三星電子會長李在鎔、現代汽車會長鄭義宣一同聚餐，畫面公開後立刻在網路瘋傳。

黃仁勳炸雞照爆紅 迷因股熱炒再起



聚餐照片公開不到一天，韓國雞肉概念股31日盤中全面噴出。未上市的Kkanbu Chicken（炸雞店）雖無交易，但連鎖競爭對手Kyochon F&B股價一度飆漲近20%。家禽加工業者Cherrybro更亮燈漲停，成交量暴增200倍；炸雞機器人商Neuromeka也大漲收盤，顯見「黃仁勳效應」跨界炸翻韓股。

迷因資金轉向文化題材 黃仁勳成造王者



韓媒指出，這波走勢再度驗證迷因與名人操作對韓國股市的深遠影響。在AI熱潮、文化圖像與名人帶動下，投資人短線資金偏好明顯偏向事件與話題概念，忽略傳統基本面。這並非首例，黃仁勳2024年公開點名的多家AI股，也曾因他的發言而暴漲，市場早已封他為「科技股造王者」。

