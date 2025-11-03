黃仁勳炸雞局幕後推手竟是「貼心女兒」！主題藏魷魚遊戲名言 網暖哭了

國際中心／李紹宏報導

身價上兆台幣的AI晶片教父黃仁勳，日前被直擊與三星、現代兩位會長在首爾街邊的炸雞店大啖炸雞、燒啤，甚至豪邁「交杯」。這場打破商業壁壘，充滿歡樂的的大佬聚會，不僅轟動南韓社群，現在更傳出其實有一個溫暖故事，原來這場炸雞聚會的幕後推手竟是黃仁勳的女兒黃敏珊。

根據《南韓中央日報》報導，知名炸雞店「깐부치킨」（Kkanbu Chicken）作為交流的場地是自黃敏珊的主意，並且早在一個月前就開始規劃與勘查。

黃仁勳炸雞局「女兒結合魷魚遊戲密碼」：AI Kkanbu！

消息人士表示，黃敏珊將餐敘主題命名為「AI夥伴」（AI Kkanbu），將AI與炸雞店名結合，原因不簡單。原來「Kkanbu」有親近好友之意，更因為《魷魚遊戲》讓「我們是夥伴（Kkanbu），對吧？」成為流行語，顯見黃敏珊的選址充滿巧思，讓父輩的商業往來，多了一份真摯的夥伴情誼。

此外，在黃仁勳訪韓的行程當中，黃敏珊貼心地全程奉陪，甚至還將父親挑選的「白州威士忌」親自遞給李在鎔和鄭義宣。事實上，黃敏珊對食材相當敏銳，曾在美國廚藝學院（CIA）與藍帶學院（Le Cordon Bleu）主修烘焙與釀酒，並在法國精品集團LVMH任職4年後，才轉戰科技界；後來黃敏珊加入輝達，常常陪父親出席演講與企業會談。

有趣的是，根據報導，黃仁勳曾在一次會晤中，跟南韓總統李在明開玩笑稱「女兒已經34歲」，當時讓李在明相當驚訝，隨後黃仁勳又表示是一場玩笑；在這場炸雞聚會的最後，黃仁勳也和夥伴力邀李在明下次一起吃炸雞，「讓我們都成為炸雞啤酒兄弟（chimaek brothers）。」

